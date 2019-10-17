Обвинение попросило освободить из СИЗО четырех фигурантов дела «Зимней вишни»

Гособвинитель попросил суд в Кемерово заменить содержание под стражей четырех фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» на запрет определенных действия. В суде проходит заседание о продлении ареста восьмерым фигурантам дела.

«Изменить меру пресечения Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину на иную… запрет определенных действий»,— сказал прокурор (цитата по «РИА Новости»).

Суд может устанавливать запрет на покидание пределов квартиры или дома, нахождение в определенных местах, а также на расстоянии ближе установленного от определенных объектов или субъектов, общение с конкретными лицами, отправление и получение почты, использование телефона и интернета. Суд может установить и другие запреты, не связанные с изоляцией. Может быть установлен запрет совершать как одно действие, так и одновременно несколько.

Бывший руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин обвиняется в нарушении боевого устава, бывший начальник пожарного расчета Сергей Генин — в халатности, директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин — в нарушении требований пожарной безопасности. Они находятся в СИЗО больше года.

Для четырех других фигурантов дела — гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, экс-техдиректора фирмы Георгия Соболева, бывшего главы компании—арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок и сотрудника ЧОП «Центр защиты» Сергея Антюшина — гособвинитель попросил продлить содержание в СИЗО.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек. Следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек.