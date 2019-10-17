В деле «Зимней вишни» заканчиваются аресты

На очередном судебном заседании по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово государственный обвинитель заявил ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении половины обвиняемых — Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина. Суд это ходатайство удовлетворил. В конце января будут выпущены из-под стражи и другие подсудимые. Как только началось рассмотрение дела в суде, пребывание под стражей обвиняемых по нетяжким преступлениям более чем на шесть месяцев по закону не допускается, а у ряда подсудимых этот срок подошел к концу.

«В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в их отношении и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое»,— цитирует ТАСС слова гособвинителя. Как сообщил один из присутствовавших на заседании, в качестве более мягкой меры прокурор назвал запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ). Она заключается в возложении на обвиняемого обязанности своевременно являться в суд, а также возможное введение судом ограничений на нахождение вне своего жилья, пребывание в определенных местах, общение с некоторыми людьми, а также пользование средствами связи и транспортом. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Продление подсудимым ареста не предусмотрено ст. 255 УПК РФ, в которой указывается, что «срок содержания под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать шести месяцев». Исключение предусмотрено только для обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, а никто из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» к ним не относится.

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Директор кемеровского ООО «Системный интегратор», которое монтировало в «Зимней вишне» систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и инженер этой компании Александр Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения отряда №1 ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин — по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Решение об изменении меры пресечения четырем подсудимым после ходатайства гособвинения в любом случае будет принимать суд. На момент написания заметки его заседание продолжалось. В любом случае под домашний арест или под запрет определенных действий четверо подсудимых будут выпущены, когда закончится срок пребывания под стражей, определенный предыдущим решением суда. Для троих обвиняемых, упомянутых обвинением в четверг, это 25 октября, для Андрея Бурсина — в декабре.

Помимо них на скамье подсудимых еще четверо обвиняемых: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежали здания ТЦ, Юлия Богданова и технический директор этого предприятия Георгий Соболев. Все они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а трое, за исключением Сергея Антюшина, еще и в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 и ч. 3 ст. 219 УК РФ). В отношении них гособвинение ходатайствовало о продлении срока пребывания под стражей до 26 января 2020 года. Исходя из ст. 255 УПК, после этой даты они тоже будут выпущены из-под стражи.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Рассмотрение этого уголовного дела, первого из связанных с этой трагедией, Заводский суд Кемерово начал в мае нынешнего года. Все обвиняемые были арестованы в разное время в период с апреля по июнь 2018 года.

Игорь Лавренков, Кемерово