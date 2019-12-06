Венецианская комиссия довела язык до Киева

Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам — в пятницу вынесла Киеву неутешительный приговор: если не пересмотреть принятый предыдущим созывом Верховной рады языковой закон, он может превратиться в «источник межэтнической напряженности». В защиту прав национальных меньшинств на Украине ранее выступали Россия и Венгрия. В Киеве правомочность обвинений отрицают и указывают на то, что закон отменять не будут: права меньшинств не ущемляются, а расширяются.

Венецианская комиссия в пятницу представила рекомендации относительно украинского «закона о языке». Проверку закона еще в мае инициировал глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл, но к изучению ситуации эксперты, прибывшие на Украину, приступили лишь в конце октября. В заключении, представленном в ходе пленарного заседания Венецианской комиссии, отмечается: хотя развитие языка «через систему образования» и доступ к бесплатным языковым курсам и фильмам на украинском языке следует поощрять, закон необходимо пересмотреть.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле при президентском правлении Петра Порошенко и вступил в силу 16 июля. Документ ввел квоты на использование украинского языка в телеэфире, обязал претендентов на получение украинского гражданства сдавать языковой экзамен, а также запретил использование русского языка и языков других национальных меньшинств в сфере образования.

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Дискриминацию языковых прав национальных меньшинств в самом заключении члены Венецианской комиссии мягко назвали «несоблюдением баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств». Это, по мнению экспертов комиссии, главная причина для пересмотра закона, который может стать «источником межэтнической напряженности».

Особое недовольство комиссии вызвали «карательные меры»: «механизм подачи жалоб (на несоблюдение закона.— “Ъ”) и санкций», а также статья об уголовной ответственности за искажения языка в документах.

Помимо этого, эксперты рекомендовали пересмотреть квоту на использование украинского для телерадиовещателей, разрешить использование языков меньшинств в публичных местах, а также отменить некоторые нормы, налагаемые на материалы СМИ, выходящие на языке меньшинств.

Ключевая рекомендация Киеву для «восстановления баланса» — это подготовка нового закона о национальных меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами.

«Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан с самого начала, одновременно с Законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс. Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу»,— заявили в Венецианской комиссии.

Проверка украинского языкового закона на соответствие международным стандартам продвигалась представителями ряда государств. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров называл этот вопрос «срочным». В сентябре он давал понять: если эта проблема не решится в скором времени, то Россия, выдвинувшая свою кандидатуру на избрание в Совет по правам человека ООН на 2021–2023 годы, сделает этот вопрос одним из своих главных приоритетов.

Острой критике языковой закон подвергся в соседней с Украиной Венгрии, которая обвиняет Киев в ущемлении прав этнических венгров. И в этой связи блокирует инициативы Киева в рамках НАТО. Еще при президентском правлении господина Порошенко глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал документ «неприемлемым» и выразил надежду на то, что ситуация изменится к лучшему с вступлением Владимира Зеленского в должность главы украинского государства. Тем не менее полгода спустя господин Сийярто констатировал: никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала.

«Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и на практике,— указал он в интервью газете "Известия".— Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Венгрия обратилась к РФ с просьбой «более активно защищать права национальных меньшинств» на Украине. Он также отметил, что схожую позицию занимают Польша и Румыния.

Надежды на отмену закона были основаны на заявлениях Владимира Зеленского. До вступления в должность президента он называл документ «заложником политической риторики» и обещал проверить, соответствует ли он конституционным интересам граждан.

Между тем, судя по риторике украинских властей, никаких противоречий и нарушений в законе обнаружено не было.

В ноябре замглавы МИД Украины Василий Бондарь в интервью газете «Сегодня» назвал давление со стороны Будапешта «шантажом» и указал, что закон «отменен не будет». По его мнению, закон дает венграм дополнительные преимущества. «Создается возможность украинцам венгерского происхождения изучать украинский язык, быть более интегрированными, иметь больше возможностей для трудоустройства, учебы, работы, чтобы реализовывать себя не только в той части Украины, где они проживают, но и в более широком контексте,— указал Василий Бондарь.— То есть мы считаем, что это дополнительные права, а не ограничения».

Как заявил “Ъ” депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, в Киеве «решения Венецианской комиссии, без сомнения, будут обсуждаться». «Мы прислушиваемся к советам Европы и наших европейских партнеров,— заявил он.— Лично я голосовал против этого закона. Но считаю, что кардинально его пересматривать не стоит — только определенные пункты».

Марина Коваленко