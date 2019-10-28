Венецианская комиссия взялась за язык

В Киеве начала работу делегация Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), которой предстоит выяснить, отвечает ли новый украинский закон о языке европейским нормам и не ущемляет ли он права представителей национальных меньшинств. Тем временем в Киеве уже дали понять, что, несмотря на возникшую в Европе озабоченность в связи с языковой ситуацией на Украине, пересмотра документа, регулирующего использование государственного языка, не будет. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Первым пунктом программы визита в Киев делегации Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы) стала встреча с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром. Объясняя официальную позицию Киева, он дал понять, что принятие закона о языке, вызвавшее неоднозначную реакцию в стране и за рубежом, было обусловлено факторами безопасности в условиях «продолжающейся российской агрессии».

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле этого года еще предыдущим созывом Верховной рады.

Документ вводит новые нормы использования украинского языка в телеэфире, обязывает всех претендентов на получение гражданства Украины сдавать экзамен на знание украинского и предписывает полный переход всех школ на преподавание только на государственном языке.

Вступивший в силу 16 июля закон о языке состоит из более 50 страниц и содержит ряд положений, ранее отсутствовавших в украинском законодательстве. Так, в документе впервые закреплена обязанность гражданина Украины знать украинский язык. Для этого государство должно открыть по всей стране бесплатные курсы для взрослых. Дети со следующего года будут учиться только в украинских школах, школы с русским и другими языками обучения с 1 сентября 2020 года окажутся вне закона и должны быть переведены на украинский. Кроме того, будут открыты бесплатные пункты тестирования на знание государственного языка.

Закон предусматривает введение новой должности — уполномоченного по языку, который будет следить, чтобы украинский язык не подвергался дискриминации. Институт уполномоченного будет контролировать процедуру сдачи языкового экзамена всеми претендентами на получение государственных должностей. Избавлены от сидения за партой будут только депутаты Верховной рады — для них в законе сделано исключение.

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Еще на этапе обсуждения проекта закона о языке он подвергался острой критике со стороны пророссийских партий и объединений национальных меньшинств запада Украины. Немало вопросов возникло и в Европе. Еще в мае глава мониторингового комитета ПАСЕ Роджер Гейл направил запрос в Венецианскую комиссию, призвав провести тщательную экспертизу нового украинского закона о языке.

К числу его критиков в определенный момент присоединился и Владимир Зеленский. Одержавший победу во втором туре президентских выборов 21 апреля, уже 24 апреля он пообещал тщательно проанализировать документ.

«Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения»,— написал господин Зеленский в Facebook.

Правда, позже о языковом законе президент Зеленский уже почти не вспоминал. В итоге председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал на партийном сайте целый манифест с обвинениями в адрес Владимира Зеленского, предавшего, по мнению господина Медведчука, своих русскоязычных сторонников. По мнению Виктора Медведчука, «Зеленский цинично обманул своих избирателей», отказавшись пересматривать «откровенно дискриминационный закон, предусматривающий насильственную украинизацию русскоязычного населения».

Впрочем, ни господин Медведчук, ни кто-либо из его коллег по Верховной раде не в силах заставить президента пересмотреть закон, зарубежные партнеры Украины потенциально на это способны. Ранее украинские власти добровольно взяли на себя обязательство привести национальное законодательство в соответствие с законодательством Евросоюза. Напрямую вмешиваться в украинское законотворчество Брюссель и Страсбург не могут, однако они могут определить, соответствуют ли украинские законы европейским нормам.

О реакции прибывших в Киев европейских экспертов на заявления украинской стороны ничего не сообщается: члены комиссии не общаются с журналистами. Согласно официальной информации Совета Европы, свои выводы Венецианская комиссия должна предоставить в декабре этого года в ходе планового пленарного заседания.

Между тем, не дожидаясь заседания в Венеции, в Киеве уже поспешили заявить, что закон не требует переработки и вполне соответствует европейским нормам. Этого мнения придерживается, например, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая также встречалась с представителями Венецианской комиссии.

«В законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но других граждан Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросов развития и функционирования украинского языка как государственного»,— заверила госпожа Денисова.

Ранее об отсутствии необходимости вносить изменения в закон о языке заявлял и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Господин Бородянский, только летом этого года перешедший в быту и на работе с использования русского языка на украинский, в недавнем интервью «Громадскому радио» заявил, что закон не требует пересмотра.

При этом, несмотря на вступление закона в силу, его действие пока не очень заметно. Новые квоты на украинский продукт в эфире должны быть введены только через пять лет, неукраинские школы должны быть заменены украинскими в следующем году, а вакансия уполномоченного по языку еще не занята.