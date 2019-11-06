В Закарпатье снова вскрылись венгры

На западе Украины вновь обострился «венгерский вопрос». Заместитель главы Закарпатского областного совета Йосип Барто выступил за объединение районов компактного проживания венгров в отдельную территориальную единицу, чтобы «не разрушать коммуникацию» между ними. В Киеве на предложение пока не отреагировали. Между тем экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль в беседе с “Ъ” предупредил: изъянами этой реформы могут воспользоваться для дестабилизации обстановки «третьи силы». Инициатива этнических венгров может стать дополнительным раздражителем в и без того непростых отношениях между Киевом и Будапештом.

Венгерская община, проживающая в Закарпатской области Украины, имеет право на отдельную территориальную единицу, об этом заявил заместитель главы областного совета Йосип Барто. Он напомнил: в рамках реформы по децентрализации, которая проводится на Украине с 2014 года, в Закарпатье будут созданы девять новых территориальных единиц — громад, большинство населения которых составят венгры. При этом чиновник посетовал на то, что украинские власти намерены разделить этнических венгров, вместо того чтобы объединить места их компактного проживания в одну более крупную единицу — район. «Согласно киевскому плану реформы, вместо тринадцати районов осталось лишь четыре. Венгры раскинуты по трем разным районам, где они будут в меньшинстве. А это разрушает коммуникацию,— сказал господин Барто в беседе с изданием Ukrmedia.— Наша цель — создать пятый, Венгерский район с центром в Берегово, который объединил бы эти девять территориальных громад». Чиновник также отметил, что Закарпатская область сильно отстает в реализации реформы по децентрализации — «на территории Украины реформа завершена на 60%, в то время как в Закарпатье громады сформированы всего на 6%». Примечательно, что господин Барто говорил на венгерском языке, а украинский перевод был наложен на видео сверху.

«Я сознательно саботировал киевские реформы правительства Гройсмана (экс-премьер Украины Владимир Гройсман.— “Ъ”),— заявил “Ъ” экс-губернатор Закарпатской области (2015–2019 годы) Геннадий Москаль.— С национальными областями нужно действовать очень осторожно. Я приехал в Закарпатье из военно-гражданской администрации Луганской области (господин Москаль возглавлял ее в 2014–2015 годах.— “Ъ”) и дул на воду, не то что на молоко. Теперь я ушел, и они (власти Закарпатья.— “Ъ”) "растанцевались", но болезнь легче предупредить, чем лечить. Этим могут воспользоваться "третьи силы", чтобы дестабилизировать обстановку».

Отметим, что закарпатские венгры не смогли получить ни одного представителя в Верховной раде нынешнего, девятого созыва. Вместо Ласло Брензовича, который до этого был депутатом от Закарпатья, на последних парламентских выборах победил самовыдвиженец Владислав Поляк. Другие кандидаты, среди которых был и Йосип Барто, также не смогли избраться. В связи с этим украинский политический аналитик Андрей Бузаров отмечает, что именно желание собрать потенциальный электорат может быть истинным мотивом венгерских политиков. «Венгры живут по разным районам,— уточнил в беседе с “Ъ” господин Бузаров.— Могу предположить: в связи с тем, что много венгров уехало (из Закарпатья.— “Ъ”), Йосип Барто захотел "укрупнить" электорат. То есть речь идет о политическом прагматизме. Но мне кажется, что и местные власти, и Киев на это не пойдут». При этом эксперт отметил, что в отсутствие представителя в Раде возможности венгерской общины влиять на политические решения действительно снизились и новой власти необходимо установить с ней конструктивный диалог каким-то другим способом.

Этнических венгров в городе Берегово, который Йосип Барто предложил сделать центром Венгерского района,— около 50%. И он уже неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с неприятием политики Киева. Например, весной 2018 года (см. “Ъ” от 21 марта 2018 года) областной совет противился восстановлению в этом городе военной базы, против которой открыто выступал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. А осенью (см. “Ъ” от 3 октября 2018 года) МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в Берегово Дьёрдя Ваша. Причиной стало видео, на котором видно, как закарпатские венгры получают паспорта исторической родины, в то время как украинские законы запрещают иметь двойное гражданство.

Власти Венгрии, в свою очередь, постоянно напоминают Киеву, что права закарпатских венгров, по их мнению, в должной мере не соблюдаются. Особое возмущение вызывал украинский закон «Об образовании», согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен вестись на украинском языке, а также отмена закона «Об основах государственной языковой политики», наделявшего венгерский язык статусом регионального. В качестве ответной меры Венгрия среди прочего блокирует проведение заседаний комиссии Украина—НАТО. В конце октября, поясняя причины такой политики, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал: «Венгерские меньшинства в Закарпатском регионе страдают от дискриминации и живут под угрозой».

Кирилл Кривошеев