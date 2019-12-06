В Москве эвакуировали здание Верховного суда

Здание Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба суда «РИА Новости». Анонимный звонок поступил в УВД по ЦАО Москвы.

«Суд был эвакуирован, посетители и сотрудники покинули здание»,— сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее в пятницу пресс-служба Московского городского суда сообщила об эвакуации по аналогичной причине семи столичных районных судов — Чертановского, Щербинского, Зюзинского, Хамовнического, Хорошевского, Тимирязевского и Перовского. Также оперативные службы начали проверку зданий Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского судов. Кроме того, неизвестные сообщил о минировании башни «Федерация» в «Москва-Сити» и храма Христа Спасителя. В Санкт-Петербурге были эвакуированы девять районных судов.

Накануне анонимные сообщения об угрозе взрыва поступали не только в суды двух городов, но и в 24 больницы, 57 школ и гимназий Санкт-Петербурга, а также на 22 станции метрополитена. Опасные предметы не были обнаружены.

Напомним, в первом письме, пришедшем в петербургские суды, сообщалось, что они будут приходить до тех пор, пока основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев не вернет 120 биткойнов, украденных с биржи WEX.

Подробнее об эвакуациях во вторник — в материале “Ъ” «Заседания судов прервали анонимными звонками».