Заседания судов прервали анонимными звонками

По Москве прокатилась новая волна сообщений о минировании. Анонимы сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 столичных судах, аэропорту Домодедово, а также в трех торговых центрах — ГУМе, Vegas и «Афимолл Сити». Специальные службы проверяют каждое из помещений, сотрудников и посетителей судов эвакуировали.

Из Лефортовского суда людей пришлось выводить после того, как на его электронную почту пришло письмо о минировании, сообщила “Ъ FM” пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко: «В 10:45 на электронный адрес Лефортовского районного суда поступило сообщение о том, что здание заминировано. Указанная информация доведена до сведения председателя суда, которым принято решение об эвакуации посетителей и сотрудников, а также о передаче сообщения в правоохранительные органы. В 11:00 здание суда было закрыто для посещения гражданами и сотрудниками. Правоохранителями организована проверка сообщений. В 11:56 работа суда была продолжена в штатном режиме. Прерванные судебные заседания возобновлены».

Как рассказали “Ъ FM” посетители Нагатинского суда, после эвакуации здание оцепили, люди провели на улице около полутора часов. Работа в обычном режиме восстановлена. Но некоторые так и не дождались окончания проверок и на заседания не вернулись, заявил посетитель Замоскворецкого суда Ибрагим: «Я был на шестом этаже. Забежал сотрудник ФСПП, как будто он реально на шестой этаж бежал. Говорит о том, что здание заминировано, просил покинуть помещение. Также он ворвался непосредственно на процесс, на 11:40 было назначено заседание. Всех начали выгонять на улицу. Потом подъехали сотрудники полиции. Не говорили, что произошло, через сколько возвращаться — я просто ушел. Там человек 60 на улице стояло, потом все разошлись кто куда».

Анонимные сообщения о минировании также получили несколько десятков торговых центров и больниц в Санкт-Петербурге.

Анна Никитина