Суды в Москве и Санкт-Петербурге снова эвакуируют из-за угрозы взрыва

Семь судов Москвы эвакуированы из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Также были эвакуированы восемь судов в Санкт-Петербурга.

«Эвакуированы Чертановский, Щербинский, Зюзинский, Хамовнический, Хорошевский, Тимирязевский и Перовский районные суды Москвы»,— сказал собеседник агентства. По словам представителя экстренных служб столицы, оперативные службы начали проверку зданий Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского судов. Также неизвестный сообщил о минировании башни «Федерация» в «Москва-Сити», сообщил источник ТАСС. Собеседник «Интерфакса» сообщил о якобы заложенном устройстве в храме Христа Спасителя.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, были эвакуированы Петродворцовый, Санкт-Петербургский, Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Московский, Выборгский, Сестрорецкий и Фрунзенский районные суды. Октябрьский и Фрунзенский суды возвращаются к работе, в их зданиях не было найдено опасных предметов и взрывчатых веществ.

Накануне анонимные сообщения об угрозе взрыва поступали не только в суды двух городов, но и в 24 больницы, 57 школ и гимназий Санкт-Петербурга, а также на 22 станции метрополитена. Опасные предметы не были обнаружены.

Напомним, в первом письме, пришедшем в петербургские суды, сообщалось, что они будут приходить до тех пор, пока основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев не вернет 120 биткойнов, украденных с биржи WEX.

Подробнее об эвакуациях во вторник — в материале “Ъ” «Заседания судов прервали анонимными звонками».