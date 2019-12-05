Суды в Москве и Петербурге снова эвакуируют из-за угроз взрыва

В Москве эвакуированы восемь судов из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. По ее данным, эвакуированы Чертановский, Троицкий, Лефортовский, Гагаринский, Хорошевский, Черемушкинский, Таганский и Тимирязевский суды.

«На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы»,— сообщила пресс-служба. Сотрудники правоохранительных органов проверяют здания.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, за сегодняшнее утро в городе было эвакуировано 9 судов. Среди них городской, Невский, Смольнинский, Октябрьский, Дзержинский, Куйбышевский, Пушкинский, Василеостровский и Петродворцовый. Два районный суда уже вернулись к работе: опасных предметов там не обнаружили. Эвакуации судов идут в Санкт-Петербурге шестой день. По словам источника ТАСС, угрозе взрыва также поступили в метрополитен, общеобразовательные учреждения, больницы города. «Анонимные сообщения об угрозе поступили в 24 больницы, в 57 школ и гимназий в разных районах города. Кроме того, поступили сообщения о минировании 22 станций метрополитена»,— сообщил собеседник агенства.

Позже источник «Интерфакса» сообщил, что после анонимного сообщения о взрывном устройстве были эвакуированы девять школ Москвы. «К полудню полиция и спасатели проверяют здания девяти московских школ. Эвакуировано порядка двух тысяч человек»,— сказал собеседник агентства.

Накануне после получения подобных сообщений эвакуировали семь судов в Москве и семь в Санкт-Петербурге. Кроме судов в письмах сообщили о минировании аэропорта Пулково, вокзала (без указания, какой из пяти вокзалов) и станций метро «Пушкинская» и «Достоевская», а также 43 торговых центров.

Сообщения о минировании получали также несколько десятков торговых центров, судов и больниц в Санкт-Петербурге. В первом письме, пришедшем в петербургские суды, сообщалось, что они будут приходить до тех пор, пока основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев не вернет 120 биткойнов, украденных с биржи WEX.

Подробнее о вчерашних эвакуациях — в материале “Ъ” «Заседания судов прервали анонимными звонками».

Алина Чупанова; Марина Царева, Санкт-Петербург