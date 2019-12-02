В Петербурге продолжается эвакуация судов

В Петербурге из-за анонимных сообщений вновь эвакуируют суды. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в понедельник утром вынужденно прервали работу Выборгский, Невский и Приморский районные суды. Причиной стали анонимные письма с требованием вернуть украденные с криптобиржи 120 биткоинов. Послания подписаны «Константином Малофеевым».

В настоящее время здания Невского и Приморского районных судов уже проверили, опасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Суды возвращаются к работе.

Добавим, что из-за таких же писем на прошлой неделе два дня подряд проверяли петербургские суды. Кроме того, проверки из-за анонимных писем проводились в Смольном, ЗакСе, прокуратуре и Следственном комитете.