Как проводят корпоративы в США и куда возвращаются британские туристы

Курортные консерваторы

Британским путешественникам не чужд консерватизм: как показал опрос, проведенный сервисом бронирования Ebookers, девять из десяти путешественников рано или поздно возвращаются в страну, где они уже побывали. В среднем британцы ездят на отдых в одно и то же место 5 раз, а каждый десятый опрошенный — 15 и более. Куда чаще всего возвращаются британские путешественники — в материале “Ъ”.

Посидим, похрустим

Более $9 в неделю тратят американцы на свои любимые закуски. Таким образом, за год на различные снеки у них уходит около $480. Такие цифры фигурируют в исследовании компании OnePoll, выяснившей, какие закуски предпочитают американцы и с чем их сочетают. В ходе опроса, в котором приняли участие 2 тыс. человек, 18% респондентов заявили, что ради пожизненного запаса снеков они готовы на месяц отказаться от гаджетов, а 16% побреются налысо, если им предоставят безлимитный шоколад. Какие закуски любят сочетать американцы — в материале “Ъ”.

Чего хотят берлинцы

Большинство жителей Берлина (84%) купят новогодние подарки в этом году. Почти половина из них (40%) делает покупки в первой половине декабря, и лишь 14% оставляют эту приятную задачу на последнюю неделю перед Рождеством, а 2% на сам рождественский сочельник. При этом 1% опрошенных, наоборот, позаботился об этом заранее, еще летом, а остальные — осенью. Подробнее о подарках — в материале “Ъ”.

Корпоративам — да!

Три четверти американских компаний (76%) планируют провести праздничный корпоратив в этом году, что приближается к показателю 2016 года, когда 80% работодателей не отказывали сотрудникам в возможности повеселиться перед новогодними праздниками. Таковы результаты опроса, проведенного аутсорсинговой компанией Challenger, Grey & Christmas Inc. в ноябре среди 250 HR-менеджеров. Особенности проведения корпоративов в США — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Марина Колоколова, Артём Косенок, Ольга Шкуренко