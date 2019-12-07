Какие подарки на Рождество хотели бы получить жители Берлина

Большинство жителей Берлина (84%) купят новогодние подарки в этом году. Почти половина из них (40%) делает покупки в первой половине декабря, и лишь 14% оставляют эту приятную задачу на последнюю неделю перед Рождеством, а 2% на сам рождественский сочельник. При этом 1% опрошенных, наоборот, позаботился об этом заранее, еще летом, а остальные — осенью. Об этом свидетельствует опрос банка Berliner Sparkasse.

Материальные запросы не главенствуют среди пожеланий жителей немецкой столицы. Более половины (52%) хотели бы получить на праздники путешествие. Более чем каждый третий (36%) билеты на культурные мероприятия, от концертов до музеев. Но почти столько же (35%) были бы рады просто деньгам. Если учитывать разброс по возрастным группам, то у молодежи (16–29 лет) в лидеры среди желаемых подарков помимо вышеперечисленного также входит качественная бытовая техника, у берлинцев среднего возраста (30–49 лет) — книги и прочая литература, а старшее поколение (50 и старше) ждет приглашения на обед или ужин.

Что касается подарочного бюджета, то каждый второй (48%) готов потратить от €100 до €500, четверть (28%) надеется уложиться в €100, и только 7% готовы тратить более €500. При этом 16% опрошенных вообще не собираются тратиться на подарки. Впрочем, для 64% респондентов в праздники важнее не подарки, а возможность провести время с близкими.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».