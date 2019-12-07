Особенности проведения корпоративов в США

Три четверти американских компаний (76%) планируют провести праздничный корпоратив в этом году, что приближается к показателю 2016 года, когда 80% работодателей не отказывали сотрудникам в возможности повеселиться перед новогодними праздниками. Таковы результаты опроса, проведенного аутсорсинговой компанией Challenger, Grey & Christmas Inc. в ноябре среди 250 HR-менеджеров.

В 2018 году подобные вечеринки планировали только две трети компаний (65%). Связать такую тенденцию с улучшением восприятия экономической ситуации трудно: только 39% респондентов в 2019 году считают, что состояние экономики улучшилось за последний год, по сравнению с 63% в 2018 году. Однако одним из объяснений может быть снижение градуса опасений из-за возможных сексуальных домогательств: если в 2018 году почти 28% компаний выказывали опасения из-за возможных инцидентов на корпоративах, то в этом году таких набралось 18%. При этом увеличилось количество компаний, в которых на корпоративный праздник можно пригласить своих членов семьи и супругов — 47% в этом году по сравнению с 30% в 2018-м. Впрочем, вечеринок с алкоголем станет чуть больше: застолья с горячительными напитками планируют организовать 53% компаний против 49% в прошлом году.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».