Какие закуски любят сочетать американцы

Более $9 в неделю тратят американцы на свои любимые закуски. Таким образом, за год на различные снеки у них уходит около $480. Такие цифры фигурируют в исследовании компании OnePoll, выяснившей, какие закуски предпочитают американцы и с чем их сочетают. В ходе опроса, в котором приняли участие 2 тыс. человек, 18% респондентов заявили, что ради пожизненного запаса снеков они готовы на месяц отказаться от гаджетов, а 16% побреются налысо, если им предоставят безлимитный шоколад. В целом, более трети (37%) американцев предпочитают в большей степени сладкие закуски, чуть меньше (34%) — соленые. Но и тех и других объединяет любовь к картофельным чипсам — о любви к ним заявили 80% любителей сладкого и 84% — соленого.

Когда речь идет о шоколаде, самой вкусной добавкой к нему респонденты из США называют карамель (40%). Также среди американцев популярен шоколад с орехами (39%) и клубникой (34%). Опрос показал, что американцы любят и необычные сочетания закусок. К примеру, они пробовали сыр чеддер с яблочным пирогом (21%), клубнику с бальзамическим уксусом (18%) и даже пиццу с шоколадом (14%). А 11% опрошенных готовы съесть бекон с уксусом.

Однако все же большинство американцев предпочитают более традиционные сочетания продуктов. В числе любимых оказались бекон с яичницей (58%). Также в топ вошли стейк с картофелем (48%), картофельные чипсы с соусом (44%), блины с сиропом (41%), а также вино с сыром (39%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».