Куда чаще всего возвращаются британские путешественники

Британским путешественникам не чужд консерватизм: как показал опрос, проведенный сервисом бронирования Ebookers, девять из десяти путешественников рано или поздно возвращаются в страну, где они уже побывали. В среднем британцы ездят на отдых в одно и то же место 5 раз, а каждый десятый опрошенный — 15 и более. При этом только около трети посетят новый город или курорт во время поездки в страну, где они уже были.

Самыми популярными для повторного посещения странами среди британцев оказались Испания, Франция и США. Испанию повторно посещали около половины опрошенных, Францию — каждый третий, США — каждый четвертый. Самым популярными городами для неоднократного посещения стали Париж, Амстердам и Лас-Вегас.

Опрос показал также, что три четверти респондентов стараются не просто ездить в одни и те же места, но и планировать свой досуг из раза в раз примерно одинаково. 13% опрошенных заявили, что поступают так из-за предпочтений своих детей, а каждый пятый слишком волнуется из-за планирования чего-то нового. Еще одной причиной для подобного консерватизма стала покупка недвижимости в другой стране — 14% опрошенных регулярно путешествуют именно из-за этого. Тяга к проверенным местам также может быть обусловлена тем, что партнерам подчас сложно договориться о месте отдыха — каждый пятый заявил, что подобный негативный опыт привел к конфликту со своей второй половиной.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».