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Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но пока условия Киева являются экономически неприемлемыми, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать»,— сказал господин Путин (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Александр Вучич при этом сообщил, что Владимир Путин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пообещали, что Сербия будет получать необходимое количество газа независимо от того, чем завершатся российско-украинские переговоры.

Сербия получает газ через Украину и Венгрию. Президент Сербии ранее заявлял, что «вся страна может оказаться под угрозой» из-за неопределенности в газовом вопросе между Россией и Украиной.

«У граждан Сербии будет достаточно газа благодаря сегодняшней встрече и тому, что нам сказал президент Путин. И я счастлив, что мы этот газ регулярно оплачиваем. С газом мы решили»,— сказал господин Вучич.

Владимир Путин отметил, что на сегодняшней встрече поднималась тема увеличения поставок газа в Сербию в связи с ростом ее экономики. «Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение — вот это вопрос, который мы обсуждаем»,— пояснил господин Путин.

Напомним, контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания назвала эти условия неприемлемыми. 29 ноября прошел очередной раунд газовых переговоров, Киев заявил, что по некоторым вопросам удалось достичь компромисса.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».

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