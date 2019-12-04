Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но пока условия Киева являются экономически неприемлемыми, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать»,— сказал господин Путин (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Александр Вучич при этом сообщил, что Владимир Путин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пообещали, что Сербия будет получать необходимое количество газа независимо от того, чем завершатся российско-украинские переговоры.

Сербия получает газ через Украину и Венгрию. Президент Сербии ранее заявлял, что «вся страна может оказаться под угрозой» из-за неопределенности в газовом вопросе между Россией и Украиной.

«У граждан Сербии будет достаточно газа благодаря сегодняшней встрече и тому, что нам сказал президент Путин. И я счастлив, что мы этот газ регулярно оплачиваем. С газом мы решили»,— сказал господин Вучич.

Владимир Путин отметил, что на сегодняшней встрече поднималась тема увеличения поставок газа в Сербию в связи с ростом ее экономики. «Без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение — вот это вопрос, который мы обсуждаем»,— пояснил господин Путин.

Напомним, контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания назвала эти условия неприемлемыми. 29 ноября прошел очередной раунд газовых переговоров, Киев заявил, что по некоторым вопросам удалось достичь компромисса.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».