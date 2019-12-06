«Фратрия» призвала фанатов других команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей РПЛ

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» сделало заявление в связи с массовыми задержаниями фанатов клуба в Санкт-Петербурге до и после матча «Зенит»—«Спартак» 1 декабря. «Фратрия» призвала болельщиков всех команд в знак протеста против действий правоохранительных органов покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«1 декабря 2019 года мы, болельщики "Спартака", столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду. Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам»,— говорится в сообщении на сайте «Фратрии».

«Мы, болельщики "Спартака", обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России»,— заявила «Фратрия». Авторы заявления привели в пример задержания фанатов «Локомотива» в Самаре, столкновения болельщиков «Зенита» «с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга» и «нарушение конституционных прав» фанатов ЦСКА в Туле. «Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, не взирая на возраст и клубные цвета»,— говорится в заявлении.

«Фратрия» призвала «всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка» и покинуть трибуны на 30-й минуте ближайших матчей.

Накануне «Спартак» опубликовал заявление, в котором выразил поддержку своим болельщикам и, в частности, заводящему красно-белых Валерию Бевзе, больше известному как Валера Амиго. 4 декабря его доставили из Москвы в Санкт-Петербург, где Петроградский районный суд запретил ему посещать спортивные мероприятия полтора года из-за оскорблений нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Именно с оскорблениями в адрес капитана сборной России во время матча против Сан-Марино болельщики связали массовые задержания фанатов «Спартака».

Подробнее о матче «Зенит»—«Спартак» (1:0) читайте в публикации “Ъ”.