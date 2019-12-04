Суд запретил лидеру фанатов «Спартака» посещать матчи из-за оскорблений Дзюбы

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга запретил одному из лидеров фанатов московского ФК «Спартак» Валерию Бевзу посещать официальные спортивные мероприятия полтора года за оскорбления в адрес футболиста «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы. Как сообщает Объединенная служба судов Санкт-Петербурга, его также оштрафовали на 5 тыс. руб. Болельщика признали виновным в нарушении правил поведения зрителей (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ).

Суд установил, что господин Бевз, известный в фанатских кругах как Валера Амиго, громко скандировал в мегафон «оскорбительные нецензурные выражения» в адрес футболиста Дзюбы во время матча «Зенит»—«Спартак» (1:0) 1 декабря на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Суд утверждает, что Валерий Бевз призывал скандировать оскорбления и других фанатов «Спартака».

Господин Бевз свою вину не признал. По его словам, он использовал мегафон, чтобы организовывать кричалки в поддержку своей команды. Болельщик заявил, что не выкрикивал никаких оскорблений и не призывал к этому других фанатов.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ранее сегодня оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. руб. за оскорбительные речовки в адрес Дзюбы во время матча между «Урал»—«Спартак» (0:0). До этого Артема Дзюбу оскорбляли во время выездного матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).