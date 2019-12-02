Троих болельщиков «Спартака» арестовали на 15 суток за нецензурную брань в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) троим болельщикам московского «Спартака», прибывшим на игру с «Зенитом», сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Еще 19 болельщиков были оштрафованы на 500 руб. каждый.

Как утверждали задерживавшие граждан полицейские, те шумели и ругались матом на улице Кирочная, где в тот момент было много людей. На замечания они не реагировали, поэтому были доставлены в отделение полиции. Вину никто из болельщиков не признал. Все трое утверждали на суде, что 1 декабря вышли из отеля, после чего к ним подошли правоохранители, потребовали документы, а затем предложили проехать в отделение для проверки. Там они и были задержаны.

Оштрафованным на 500 руб. вменили то же самое нарушение: у станции метро «Волковская» они шумно себя вели и нецензурно выражались. Все 19 человек вину признали.

Всего в преддверии матча с «Зенитом» были задержаны, по разным данным, до 200 человек. Некоторые из них были несовершеннолетними. Большинство задержанных отпустили.

Сами фанаты связывают эти действия с неоднократными оскорблениями нападающего «Зенита» и национальной сборной Артема Дзюбы. Его освистали при выходе на поле, а на матче сборной России с Сан-Марино скандировали в его адрес нецензурные лозунги. В разных источниках утверждается, что это были именно фанаты московского «Спартака».

«Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»,— ответил Дзюба журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию после матча, который «Зенит» выиграл со счетом 1:0. Он посоветовал недоброжелателям «смотреть на табло».

Подробнее о матче читайте в публикации “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург