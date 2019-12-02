«Зенит» проехал по «Спартаку»

Лидер чемпионата России «Зенит» в 18-м туре одержал очередную победу, одолев у себя дома с минимальным счетом «Спартак». Учитывая, что «Локомотив» проиграл «Динамо» — 1:2, петербуржцы оторвались от своего преследователя уже на восемь очков.

Все события в 18-м туре затмило противостояние «Зенита» и «Спартака», даже несмотря на то что москвичи петербуржцам сейчас в общем-то неровня. Перед встречей в Петербурге их разделяли аж 17 очков, но если в чемпионской гонке они не соперники, то в отдельной игре красно-белые вполне могли навязать борьбу. Тем более что сине-бело-голубые изрядно вымотались на неделе в Лиге чемпионов. «Для нас самое важное — восстановить силы после непростого матча с "Лионом", отдохнуть физически и эмоционально, чтобы сыграть еще один очень тяжелый для нас матч»,— подчеркивал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубному сайту. Кроме того, его беспокоило состояние здоровья некоторых игроков, особенно Юрия Жиркова, забившего, напомним, единственный гол в московской битве двух столиц. В связи с этим у Семака, по его словам, возникли трудности при выборе состава. Впрочем, по сравнению с матчем против «Лиона» он произвел всего одну перестановку — вместо Далера Кузяева на поле появился Олег Шатов, а Жирков в итоге не попал в заявку.

Что касается «Спартака», то прежде всего было интересно, как его наставник Доменико Тедеско настроит команду и психологически, и тактически на лидера премьер-лиги. Скажем, занимающий второе место «Локомотив» немецкий специалист разобрал на винтики и нанес коллеге Юрию Семину чувствительное поражение — 3:0. Кстати, Семак отметил, что его тренерский штаб посмотрел и проанализировал все матчи красно-белых под руководством нового главного тренера. «Примерно понимаем, как сейчас играет "Спартак",— констатировал он.— Изменения есть. Команда стала строже и организованнее в обороне».

Непосредственно перед матчем со «Спартаком» петербуржцы, что называется, краем глаза наверняка следили за тем, что происходило во встрече их ближайшего преследователя «Локомотива» с «Динамо». Новости из Черкизово поступали обнадеживающие. В середине первого тайма бело-голубые вышли вперед после красивой комбинации, которую завершил Максимилиан Филипп. Потом Алексей Миранчук сравнял счет с пенальти, но в дебюте второй половины право на пробитие 11-метрового удара получили и динамовцы, и вновь у них отличился Филипп. Более того, гости создали еще несколько отличных моментов для взятия ворот, ничего не реализовали, тем не менее одержали заслуженную победу и довели свою беспроигрышную серию до шести матчей, в которых набрали 14 очков. «Локомотив» же, похоже, поднаелся в Лиге чемпионов. Например, «Спартак» разгромил его сразу после встречи с «Ювентусом» в Турине, «Динамо» железнодорожники уступили по следам недавнего поражения от «Байера» в Москве.

Осечка «Локомотива», конечно, устраивала «Зенит» и позволяла ему увеличить отрыв от наиболее опасного по потенциалу конкурента до восьми баллов. При этом «Спартак» уже по ходу 18-го тура с шестого места скатился на восьмое, куда его отодвинули «Уфа» и «Динамо». Так что на красно-белых в противостоянии с петербуржцами давления, пожалуй, было больше, а чужие трибуны только усиливали его. Гости, по всей видимости, не собирались запираться у собственных ворот и, в частности, выставили двух нападающих. Да и Тедеско говорил, что по возможности «Спартак» будет активно действовать впереди, но в то же время готовил подопечных к тому, что придется терпеть и обороняться. Дотерпели москвичи до 21-й минуты. Артем Дзюба после подачи Магомеда Оздоева продавил в штрафной площади защитника Илью Кутепова, пробил головой, вратарь Александр Максименко удар парировал, но мяч отскочил в лежавшего Кутепова и от него залетел в сетку. Спартаковцы попытались апеллировать к системе VAR, считая, что Дзюба фолил в единоборстве с опекуном, однако видеоассистенты никакого криминала не обнаружили.

Дзюба, который в последнее время подвергался оскорблениям со стороны фанатов «Спартака» и который обещал ответить им на поле, сказав, что будет война, и впрямь был очень заряжен. Помимо того что в первом тайме нападающий сборной России сделал гол, он посадил на желтую карточку того же Кутепова и вообще потоптал красно-белых. И в целом «Зенит» заметно превосходил гостей, до перерыва выглядевших слишком пассивно и допускавших большое количество технического брака. Два удара в створ из-за штрафной Зелимхана Бакаева — это, по сути, все, что им удалось создать.

Второй тайм «Спартак» начал агрессивнее. Тедеско убрал Кутепова и перестроился на игру в два центральных защитника. На 48-й минуте возник эпизод, когда арбитр Виталий Мешков, как показалось москвичам, имел основания назначить пенальти в ворота «Зенита». Оздоев грязновато остановил проход Айртона, тем не менее ни Мешков, ни VAR нарушения правил не зафиксировали. Правда, через минуту судья предъявил Оздоеву вторую желтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. После этого «Спартак» уже полностью захватил инициативу — его преимущество во владении мячом достигало 86%, хотя до реальных угроз доходило редко. Ближе всех к голу был Эсекьель Понсе, угодивший в штангу. Кроме того, гости еще раз просили пенальти в эпизоде, когда, по их мнению, зенитовец Ярослав Ракицкий сыграл рукой, и здесь не нашли понимания. Петербуржцы довольно уверенно защищались, а в концовке Дзюба и Александр Ерохин даже могли окончательно прибить «Спартак». Но «Зениту» для полного счастья хватило и минимальной победы, которая еще на шаг приблизила его к чемпионству.

Александр Ильин