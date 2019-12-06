«Мы готовы организовать самые жесткие дискуссии»

Депутаты Воронежской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год. Главный финансовый документ субъекта может достигнуть рекордных показателей — более 123,6 млрд руб. доходов и 124,2 млрд руб. расходов. Дефицит ожидается в сумме около 574 млн руб., и тот парламентарии считают техническим. О том, на что будут направлены государственные средства в регионе в грядущем году, как их эффективные траты могут сказаться на лояльности электората и почему законодательные органы власти ждет серьезное обновление в ближайший год, „Ъ“ рассказал председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.



— В конце ноября на XIX съезде «Единой России» вы вошли в президиум генерального совета партии. Как считаете, за какие заслуги? Помимо вас в президиуме, состоящем из 35 членов, лишь два председателя региональных заксобраний.

— Это вопрос к руководству партии. По итогам съезда прошла плановая ротация составов генерального совета, президиума, высшего бюро партии. На мой взгляд, включение меня и еще ряда представителей Воронежской области в президиум генсовета прежде всего говорит об успехах региона при реализации национальных проектов. В нашей области под руководством нового губернатора Александра Гусева продолжается обновление исполнительных органов власти. Особое внимание уделяется развитию промышленной сферы.

В частности, в проекте бюджета на 2020 год заложено финансирование, которое позволит направить 913,5 млн руб. на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны «Центр» под Воронежем. В то же время по-прежнему область сохраняет высокие позиции в сфере АПК. И на следующий год в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства…» планируется направить 9,7 млрд руб.

Только на стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе предусмотрены 3,7 млрд руб., это почти в 3,5 раза больше средств, чем в текущем году. Так что успехи региона явно заметны. К тому же в области, считаю, выстроен открытый диалог между властью и бизнесом, общественными организациями. Есть четкая вертикаль «губернатор — мэр, облдума — городская дума». Все коммуникации налажены.

— Эффективность самого воронежского реготделения на съезде не оценивалась?

— Именно на съезде никто реготделения друг с другом не сравнивал. Но, наверное, не секрет, что у нашего отделения довольно высокие позиции среди 85 субъектов РФ. Об этом говорят и хорошие для партии в регионе результаты выборов в муниципалитетах, голосования за губернатора и президента. На съезде были поставлены задачи на новый выборный период.

— Какие из них вы считаете для себя наиболее важными?

— Главная задача — обновить программу партии, обеспечить приток новых сторонников и членов, а значит, и новых идей. Причем это касается как первичных отделений на территории районов области, так и составов фракций в новых созывах городской и областной дум. Вообще, выборы в эти законодательные органы в 2020 году, а затем в Госдуму в 2021-м мы рассматриваем как единую кампанию. Просто у нее будут два этапа.

— Ожидания от этих кампаний уже можно обозначить, сколько голосов за рассчитываете получить?

— Все будет зависеть от ожиданий жителей. Сможем мы им соответствовать или нет. Подняться на олимп хорошо, но главное — удержаться на нем, отвечая всем современным вызовам.

— То есть успехом будет достижение результатов прошлых крупных кампаний?

— Вы же понимаете, что «Единая Россия» взяла на себя ответственность и за пенсионную реформу, и за повышение НДС, как и за все остальные преобразования в стране. Вся эта масштабная избирательная кампания будет ориентирована на разные социумы. И на молодежь, и на пенсионеров, и на определенные группы населения.

Например, на недавнем заседании облдумы был принят закон, по которому матери до 28 лет, родившие второго ребенка, получают право на выплату из регионального бюджета 200 тыс. руб. Демография будет одним из 17 партийных проектов.

«Впервые регион получил колоссальные федеральные вливания, причем уже к первому чтению областного бюджета» Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Можете назвать остальные направления, на которые будет сделан упор во время кампании?

— Их довольно много. Мы ратуем за повышение качества жизни, социальные лифты, самореализацию, равенство всех перед законом. Мы понимаем, что есть базовый электорат, который важно сохранить, а есть новый, который надо привлечь на свою сторону. Нам нужен приток молодежи, которая лет через 10 будет развивать нашу страну.

— Каков рейтинг партии сейчас в регионе?

— Рейтинг партии находится в динамике. Наша задача — в любом случае его повысить, в том числе с помощью людей предпенсионного возраста, которые оказались недовольны пенсионной реформой. Восстановить предстоит примерно 20% рейтинга. Делать это мы планируем за счет повышения качества и доступности медицинского обеспечения, решения проблем пенсионеров, доступного образования, открытости, прямого контакта с населением. В число сторонников будем привлекать людей с активной жизненной позицией, которые реально улучшают жизнь. Раз у нас партия власти, как говорится, пропутинская партия, очевидно, что ее эффективность во многом будет зависеть от эффективности чиновников.

В этом плане наша задача — снизить эффект черных очков, при котором в обществе растет уровень недоверия к власти. Что она ни сделает, во всем видят в первую очередь плохое. Да, кто-то скажет, что есть усталость от партии, но кто еще столько делает для повышения уровня жизни? Еще один ключевой момент — устойчивость региона, его стабильность, в том числе и в политической сфере. Конфликтов среди элит быть не должно. Поэтому и в областной думе, и в реготделении мы готовы к диалогу со всеми политическими силами.

— Вам не показалось, что консолидация элит недавно пошатнулась, когда гордума хотела пересмотреть систему выборов? Для многих руководителей области, ответственных за результаты выборов, эта инициатива стала сюрпризом.

— Давайте начнем с результата этих волнений — система выборов остается смешанной как в облдуме, так и в административном центре. Отбирать кандидатов от партии мы будем еще и на принципах открытости, чтобы они были узнаваемы на своей территории. Предвыборный штаб, кстати, уже создан и работает над подбором кандидатов. Но не только над ним. Чистку среди членов партии тоже будем проводить на основе мнений людей. Партийные коллегиальные органы будут принимать соответствующие решения, я при этом буду выступать лишь как партийный организатор. Думаю, процедура внутрипартийного голосования, реальная конкуренция приведут к обновлению областного парламента примерно на 40% и городского — на 50%.

Мы увидим запрос общества по конкретным цифрам и кандидатам как раз во время праймериз, они пройдут весной следующего года. Но от тех людей, какие были в парламентах несколько созывов, если они не пройдут внутрипартийное голосование, мы отказываться не планируем. Их опыт будет востребован на партийной работе, у нас очень много ответственных проектов.

Я не знаю, кто конкретно и что хотел поменять в системе выборов в органы местного самоуправления Воронежа. Но у нас в реготделении выстроена управленческая система, это всем известно, ее надо учитывать. Позиция партии — оставить сегодня смешанную систему. Считаю, что в таких условиях все партийные объединения могут выражать интересы жителей как области, так и административного центра. Думаю, во время рассмотрения инициативы депутаты просто изучали ожидания электората, может, увлеклись социологическими опросами. Дискуссия пусть идет, это всегда хорошо, но система останется прежней. Придет время, поменяется запрос общества на ее изменение, мы его обязательно рассмотрим.

— Вы сказали об ожидании новых политиков, но в Воронеже так сложилось, что на протяжении многих созывов весомая часть мандатов как на городском, так и на областном уровне достается представителям строительной отрасли. Останется ли этот тренд?

— Во всех законодательных органах власти должны быть люди, которые представляют самые разные сферы. Это могут быть и строители, и врачи, и учителя, и спортсмены, и аграрии, малый и средний бизнес, промышленники, представители культуры и молодежной среды. Должна быть достаточно широкая палитра, конечно, не только строители. В первую очередь мы ждем лидеров общественных мнений.

— Но любая избирательная кампания — это серьезные материальные вложения кандидата. Откуда их взять тем же учителям?

— Региональное отделение «Единой России» готово поддержать кандидатов информационными и материальными ресурсами. И технологическими тоже. Мы ведь идем на выборы командой. Пусть работают социальные лифты. По опыту нынешнего созыва облдумы мы видим, что некоторые представители партии были недостаточно активны.

Кто-то решал в первую очередь свои задачи, хотя в принятии законопроектов, которые направлены на повышение качества жизни во всей области, он также поучаствовал.

Кто-то другой из наших сторонников проявлял гиперактивность, кто-то просто немного снизил свой интерес по сравнению с привычно высоким уровнем. Главное, что подрывной работы не было. Законодательный орган области с вызовами, которые стоят перед регионом сегодня, справился. У меня есть позиция по каждому члену партии, как и по каждому депутату. Но эти мнения я предпочитаю доносить до них лично.

«Cистема выборов остается смешанной, как в облдуме, так и в административном центре» Фото: Пресс-служба Воронежской облдумы

— От каких оппозиционных партий ожидаете наибольшей активности на следующий год?

— Считаю, что должна быть активность от всех, если они хотят еще участвовать в конкурентной борьбе. Мне кажется, избиратели как раз ждут перемен, градус конкурентной борьбы должен вырасти, мы к этому готовы. За другие партии сказать не возьмусь. Мы будем меняться, так как сегодня всем политическим объединениям придется именно бороться за голоса избирателей. Думаю, можем увидеть и какие-то новые силы или нынешние оппозиционные партии получат чуть больше мест. Это нормально. Жители региона разберутся в программах всех объединений. Для этого мы готовы сами организовать самые жесткие дискуссии. Мы готовы выходить из зоны комфорта.

— Есть понимание, кто возглавит список партии власти?

— Слушайте, ну все понимают, что сегодня в регионе власть равняется «Единой России» и наоборот. У нас и губернатор от «Единой России».

— То есть логично, что губернатор Александр Гусев станет во главе списка.

— Ну, это должно быть его совместное с партией решение. Президент нас открыто поддерживает.

— Самовыдвиженцев из числа сторонников партии не будет?

— Знаете, я против самовыдвиженцев. Так не бывает. Если ты член партии, иди под ее флагом с широко открытыми глазами вперед, бейся за электорат. Думаю, это как в армии — потерял флаг, расформировали дивизию. Я бы никогда не пошел на такой шаг.

— Обычно во время затяжных выборных кампаний электорат устает, на какие цифры по его активности вы рассчитываете?

— Мы будем работать на максимальную явку, какие-то цифры называть не буду, я прогнозами такими не занимаюсь. У нас в регионе около 700 тыс. пенсионеров и чуть больше работающих. Вот те, кого мы должны заинтересовать выборами. Понятно, что обычно самая высокая явка на выборах президента и губернатора, депутатов Госдумы, а во время кампаний областной и городской думы она ниже. Это уже статистика. Но, чтобы ее изменить, депутаты должны активнее представлять интересы избирателей на всех уровнях. Чтобы у жителей области даже не было сомнений — идти или нет на выборы.

Работы еще на один срок председателя хватит. Не хочу загадывать, у нас история может измениться за один день Фото: Пресс-служба Воронежской облдумы

— Какие основные задачи стоят перед областной думой до конца года?

— Конечно, это принятие проекта бюджета на 2020 год. Доходы региональной казны в следующем году превысят 123,6 млрд руб., расходы составят более 124,2 млрд руб. Соответственно, дефицит ожидается около 574 млн руб. Думаю, он будет техническим, а по итогам исполнения бюджет станет профицитным.

В целом главный финансовый документ региона остается социально ориентированным: 45 млрд руб. планируется направить на здравоохранение, порядка 15 млрд руб. — на дорожное строительство, на софинансирование национальных проектов — порядка 9 млрд руб. Впервые регион получил колоссальные федеральные вливания, причем уже к первому чтению областного бюджета. Это должно позволить значительно повысить эффективность использования этих средств.

Всего Воронежской области на текущий момент распределено безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 36,3 млрд руб. И эта сумма в течение следующего года должна еще расти. Во многом это результат того, что Воронежская область полностью готова к софинансированию большинства федеральных программ. А расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. Уже на 2021 год, по отзывам граждан на ход нацпроектов в регионе, на основе запросов избирателей, которые депутаты соберут во время работы в приемных, на своих территориях, мы постараемся подойти к верстке «народного бюджета». Он должен включать в себя статьи расходов, отвечающие первоочередным запросам населения, по его же собственному мнению.

— На одном из публичных мероприятий вы недавно заявили, что любой управленец на своем посту временно. Какое время планируете еще быть во главе регионального парламента?

— До конца нынешнего созыва облдумы — точно. Работы еще на один срок председателя тоже хватит, но если только население поддержит меня, а затем утвердят коллеги-депутаты. Не хочу загадывать, у нас история может измениться за один день. Я системный человек, куда руководство партии направит, туда и отправлюсь. Тем более я избирался по-разному — и в списке, и одномандатником, людям смотрю в глаза открыто.

— Как смотрите на активность соцсетей, один из местных телеграм-каналов целиком посвящен вам, не устает от критики.

— Только положительно к этому отношусь. В современном мире политика должна быть открытой, готовой к критике. Должна быть оценка, просто люди ее понимают по-разному. Даже если я читаю какие-то фейковые новости о себе, понимаю, что, наверное, авторы исходят из каких-то целей. Надеюсь, что в их понимании эти цели благородные. В телеграм-каналах пишут люди творческие, креативные, некоторые выступают как иллюзионисты-анонимы. Я же больше привык к открытому разговору — как в парламенте, так и в интернете.

— Называете себя командным игроком, готовым к задачам руководства. Если поступит задача перейти в исполнительную власть, согласитесь?

— Честно говоря, даже не задумывался об этом. Я живу в сегодняшнем измерении, у меня есть чем заниматься ближайший месяц — вместе с коллегами по областной думе нам еще предстоит принять в окончательном чтении бюджет-2020. Затем надо встретить Новый год в хорошем настроении. Если всерьез говорить о ближайших задачах, то встречи депутатов облдумы с избирателями в округах указывают на необходимость переформатирования общественных приемных, в том числе и партийных. Для этого планируем использовать технологии и возможности МФЦ. Каждый житель сможет узнать, кто его представитель в конкретном округе, чем ему может быть полезна партия.

Многофункциональная приемная у нас должна открыться в начале нового года одной из первых в стране. Ее модель была представлена на съезде партии. С технической точки зрения в обновленных общественных приемных, помимо привычной возможности записаться к депутату от «Единой России», появятся информационные услуги, возможность получить бесплатную правовую помощь.

— В этом году вы работаете с Александром Гусевым уже не как с временно исполняющим, а как с избранным губернатором. Что-то изменилось в его подходах, вам стало сложнее или легче взаимодействовать?

— Александр Викторович — системный человек, все наши мысли 24 часа в сутки направлены на развитие региона. Работаем командой единомышленников. Тем, кто пытается вбить клин между нами, я могу только улыбнуться. Да, второй год идет обновление правительства региона, но и здесь мы в диалоге. Должен быть приток квалифицированных, компетентных людей со свежими взглядами. Это зона ответственности исполнительной власти, но парламент все ее начинания поддерживает. Мы будем формировать наш законодательный орган так, чтобы все время пребывания Александра Викторовича на посту прошло в тесном взаимодействии. Чтобы регион развивался, не снижая темпов, заданных Алексеем Васильевичем Гордеевым, ныне вице-премьером РФ.

Интервью взял Андрей Цветков