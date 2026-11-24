Биткойн демонстрирует снижение с начала октября — по итогам месяца курс снизился на 7,32% по сравнению с показателями конца сентября. Традиционно октябрь завершался ростом криптовалюты, однако в ноябре этого не произошло — снижение биткойна происходит одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Биткойн практически полностью утратил прирост, достигнутый за последние месяцы. Летом его цена составляла около $65 тыс., а к концу сентября поднималась до $87 тыс.