Биткойн упал ниже $60 тыс. впервые со 2 июля
Стоимость биткойна опустилась ниже $60 тыс. впервые со 2 июля, свидетельствуют данные Binance. По состоянию на 22:50 мск стоимость криптовалюты снизилась на почти на 5%, до $59 780
21 ноября стоимость биткойна обновила минимум за два года, оказавшись на уровне $55 тыс. 23 ноября, после новостей о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia, курс поднялся выше $64 тыс.
Биткойн демонстрирует снижение с начала октября — по итогам месяца курс снизился на 7,32% по сравнению с показателями конца сентября. Традиционно октябрь завершался ростом криптовалюты, однако в ноябре этого не произошло — снижение биткойна происходит одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Биткойн практически полностью утратил прирост, достигнутый за последние месяцы. Летом его цена составляла около $65 тыс., а к концу сентября поднималась до $87 тыс.