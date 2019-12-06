Нетёсов Владимир Иванович

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Родился 7 марта 1970 года в Воронеже. После службы в армии в 1989 году поступил в Воронежскую лесотехническую академию, где в 1994-м получил квалификацию инженера. В 2005 году в Воронежской государственной технологической академии получил квалификацию экономиста-менеджера. Трудовую деятельность начал в 1994 году в ООО «Промстройэкспорт», которое в 1998-м покидал в должности финансового директора. Затем до 2001 года был директором по развитию АОЗТ «Альд». С 2001 по 2004 год — заместитель генерального директора, генеральный директор ГУП ВО «Воронежинвест». С 2004 по 2005 год — проректор по инновационной деятельности и программам развития ФГОУ «Воронежский институт повышения квалификации и агробизнеса». С 2005 по 2007 год — заместитель директора, директор ООО «ВСМ-Лизинг», с 2007 по 2010 год — директор ГУП ВО «Воронежобллизинг». С 2010 по 2011 год — председатель комитета Воронежской областной думы по предпринимательству и туризму. С 2011-го по сентябрь 2015 года — вице-спикер регионального парламента, затем стал председателем облдумы. Женат, воспитывает дочь и сына.