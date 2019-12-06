Воронежская областная дума

Начала свою деятельность с 1994 года, взяв за основу фундаментальные положения Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993-го всенародным голосованием, которая провозгласила принцип разделения властей, в том числе и на региональном уровне. В первом созыве (заседал до 1997 года) были 42 депутата. Всего за годы своей работы региональный парламент принял более 1,5 тыс. законов Воронежской области. В нынешнем, шестом созыве облдумы 56 депутатов, которые представляют четыре партии: трое во фракции КПРФ, по одному от «Справедливой России» и ЛДПР и 51 в «Единой России».