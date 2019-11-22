«Статус иностранного агента будет распространяться как грипп»

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий присваивать статус иностранного агента физическим лицам. Директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» (принудительно внесен в реестр иноагентов в 2014 году) Наталья Таубина рассказала “Ъ”, как, по ее мнению, будет действовать этот закон. По ее словам, он настолько сырой и непродуманный, что иноагентом рискует стать каждый, у кого есть блог в социальной сети.

Представьте ситуацию: вы российский гражданин, активный пользователь социальных сетей, и у вас есть коммерческая фирма, скажем, по пошиву фартуков. А еще у вас есть любящая бабушка в Армении, которая время от времени присылает «Почтой России» сухофрукты, а на день рождения переводит немного денег.

Совсем скоро вас могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Вам придется указывать этот статус в каждой записи своего блога, раз в квартал сдавать финансовую отчетность и ежегодно проходить аудит Минюста. А вашу фирму по пошиву фартуков включат в особый Реестр российских юридических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. И теперь далеко не каждый клиент решится заказать у вас партию товара.

Представили? Правда, кажется чем-то невероятным? Вынуждена вас огорчить — все это станет возможным, если принятый 21 ноября в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в закон РФ "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» вступит в силу. Сейчас текст законопроекта вызывает огромное количество вопросов о том, как с точки зрения здравого смысла он станет работать на практике. У депутатов нет ответов на эти вопросы — что не помешало им одобрить новый закон.

Раньше термин «иностранный агент» применялся только к НКО или СМИ. Теперь в нашей стране появятся «лица, выполняющие функции иностранного агента», и «российские юридические лица, выполняющие функции иностранных агентов».

Исходя из текста закона «СМИ—иностранным агентом» может быть признан любой человек, если он «распространяет информацию для неограниченного круга лиц».

В современном мире для этого достаточно иметь открытый аккаунт в Facebook, «ВКонтакте» или даже Instagram. И пусть ваши фотографии с котами лайкают всего десять человек из числа родственников и друзей, с точки зрения закона они, безусловно, являются информацией и «доступны неограниченному кругу лиц».

Второе условие — получение денежных средств или иного имущества из-за рубежа. И не важно, что это за деньги — перевод от родственников из Минска, оплата заказа от иностранного покупателя или премия за победу в международном конкурсе фотографий котов. Из практики аналогичных норм закона об НКО мы знаем, что иностранными средствами легко признают и оплату билетов для участия в научной конференции, и даже неожиданные переводы минимальных сумм от неизвестных лиц из-за рубежа.

Есть блог? Есть хоть какие-то иностранные деньги? Добро пожаловать в реестр СМИ—иностранных агентов.

Теперь вам придется соблюдать соответствующие нормы закона об НКО: раз в квартал сдавать отчетность, проходить ежегодный обязательный аудит и во всех своих блогах указывать, что автор записей — СМИ—иностранный агент.

Так будет записано в ч. 3 ст. 6 закона «О СМИ», если президент подпишет принятый депутатами законопроект.

Но и это еще не все. Согласно законопроекту, физическое лицо, которое признали СМИ—иностранным агентом, больше не сможет от своего имени писать в бложек... простите, распространять информацию. Теперь оно должно писать от имени какого-то юридического лица. Нет такого? Тогда гражданин обязан в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо и проинформировать об этом Минюст, чтобы тот внес это юрлицо в отдельный реестр.

Сама идея принудить гражданина к созданию юридического лица выглядит, мягко говоря, странной и вызывает желание проверить ее на соответствие Конституции. Но есть и другая проблема: в законопроекте не уточняется, каким именно должно быть это юридическое лицо, в какой организационно-правовой форме. Впрочем, санкции за отказ становиться юрлицом в законопроекте пока не прописаны. Что, с одной стороны, утешает, а с другой — многое говорит о компетентности законодателей.

Если же человек, признанный СМИ—иностранным агентом, ранее учреждал какие-то юридические лица, он в течение месяца должен предоставить Минюсту информацию о них. Пусть это будет фирма по пошиву халатов или мастерская по ремонту велосипедов — совершенно не важно. Все они будут внесены в Реестр российских юридических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. И на них станут распространяться соответствующие нормы закона об НКО: специальная маркировка, постоянная отчетность и дополнительные проверки. Бонусом — множество других неофициальных, но вполне реальных проблем и ограничений.

И это еще не все. Ваши подписчики, родственники и знакомые (а также партнеры по бизнесу) тоже могут стать иностранными агентами — просто общаясь с вами. Согласно закону, достаточно поучаствовать в «распространении» или «создании» материалов СМИ—иностранного агента либо «материалов юридического лица, учрежденного таким СМИ». Ну и конечно, получить денежные средства или иное имущество из-за рубежа.

Вообще говоря, авторы законопроекта вплотную приблизились к созданию вечного двигателя. Воспользуемся примером, который я привела в самом начале. Вы из-за фотографий котиков в Instagram давно уже стали СМИ—иностранным агентом, ваша фирма по производству фартуков тоже попала в реестр. Но жизнь продолжается, и вот вы решили запустить рекламу, чтобы найти новых покупателей фартуков (которых не отпугнет маркировка «иностранный агент»). Для этого вы обратились к дизайнеру, чтобы он разработал макет рекламной листовки. Оплатили гонорар, и проводка об этом есть в вашей бухгалтерии, которую теперь регулярно изучает Минюст. Или пусть даже дизайнер сделал вам макет бесплатно, по дружбе. А потом улетел по работе в Милан, куда его пригласил итальянский дом моды, оплатив билеты. С точки зрения законодателя, дизайнер получил иностранное финансирование и поучаствовал в создании материала, который юридическое лицо, учрежденное СМИ—иностранным агентом, намерено распространять неограниченному кругу лиц. И дизайнер, вернувшись из Милана, тоже обнаружит себя в реестре СМИ—иностранных агентов. Захочет ли он после этого возвращаться в страну — уже другой вопрос.

Если правоприменители пойдут по пути добросовестного исполнения требований этого законопроекта, они должны будут забыть о сне и отдыхе.

Статус иностранного агента будет распространяться как грипп, «агентами» станут очень и очень многие. И ведь всех придется регулярно проверять, изучать отчетность... Вряд ли у Минюста и прокуратуры хватит для этого сотрудников (многие из которых, зазевавшись, сами станут СМИ-иноагентами). Поэтому более реальным выглядит другой вариант — выборочное применение закона. То есть еще один дамоклов меч над головами всех, кто способен к рефлексии и критическим оценкам происходящего в стране.

Думается, что уже давно пора менять отношение к термину «иностранный агент». Ведь посмотрите, кто сейчас иностранные агенты. Это правозащитные организации, к которым мы в критические моменты приходим за помощью и получаем ее. Это иностранные СМИ, которые пишут о многих крайне актуальных проблемах в нашей стране. «Иностранный агент» уже становится знаком качества. И самое время именно такое отношение к этому термину укрепить в обществе. Раз уж нас всех теперь могут признать иностранными агентами.