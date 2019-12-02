Путин подписал поправки к закону «О СМИ»

Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В закон «О СМИ» будут внесены поправки, согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование. Опрошенные “Ъ” юристы не исключают, что под формулировки подпадают не только популярные видеоблогеры, зарабатывающие на YouTube, но и обычные пользователи соцсетей.

Документ вызвал широкий общественный резонанс. Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к господину Путину с просьбой не подписывать закон.

Подробнее о сути закона — в материале “Ъ” «В иностранные агенты могут записать блогеров, студентов и туристов».