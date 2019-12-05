Глава МОК: решение WADA по российским спортсменам будет обязательным для комитета

Международный олимпийский комитет (МОК) обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно манипуляций с данными в московской антидопинговой лаборатории, заявил президент МОК Томас Бах. По его словам, у МОК нет причин сомневаться в заключении WADA. Решение относительно российский спортсменов будет принято на исполкоме WADA 9 декабря в Париже.

«Оно (решение.— “Ъ”) будет обязательным. В Олимпийской хартии говорится о принятии антидопингового кодекса, так что если решение будет принято в соответствии с антидопинговым кодексом, то оно будет обязательным для МОК»,— сказал господин Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне (цитата по ТАСС).

Томас Бах добавил, что МОК уже приступил к изучению доклада WADA, в котором утверждается, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов.

Напомним, комитет по соответствию (CRS) рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Президент WADA Крейг Риди уже назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории.

В случае если исполком WADA примет рекомендацию CRS, на Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут вновь, как и на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, выступать в нейтральном статусе, то есть без своего флага и гимна.

О том, как российскому спорту грозят самыми жесткими санкциями в его истории,— в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».