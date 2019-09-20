России приписали манипуляции с антидопинговыми данными

У России вновь могут появиться проблемы во взаимоотношениях со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Источники утверждают, что она подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории, переданными WADA в нынешнем году. Их предоставление, как считалось, завершило допинговый кризис, нанесший серьезный ущерб отечественному спорту. Если факт нарушений будет доказан, это может привести к тому, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишится полноценного статуса.

Два журналиста, работающих на немецкий телеканал ARD, занимающийся в том числе антидопинговыми расследованиями,— Хайо Зеппельт и Ник Батлер — сообщили о том, что Россия подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории. По их информации, подозрения будут рассмотрены на исполкоме Всемирного антидопингового агентства в начале следующей недели.

Ник Батлер утверждает, что ожидается решение о «несоответствии» РУСАДА, то есть фактически о лишении его полноценного статуса.

Изъятие базы данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год было одним из главных условий, поставленных WADA для реализации процесса восстановления статуса Российского антидопингового агентства. Оно было обеспечено в январе и по существу приравнивалось к окончанию допингового кризиса, который длился с конца 2015 года и нанес отечественному спорту колоссальный ущерб.

WADA в начале июля прокомментировало предварительные итоги изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Отчитываясь о них, агентство сообщило о том, что отобрало 578 «подозрительных» допинг-проб, принадлежащих 298 российским спортсменам. На тот момент была проведена работа по исследованию только 150 образцов, относящихся к 43 спортсменам. Данные, как следовало из сообщения, были переданы соответствующим международным спортивным федерациям. В их компетенцию и входило принятие решения о наличии или отсутствии в действиях подозреваемых признаков нарушения антидопинговых правил. Скольким именно федерациям были направлены данные, WADA не уточняло. Между тем временному отстранению на основании этих данных уже подверглись несколько российских спортсменов, например штангисты и биатлонисты.

Арнольд Кабанов