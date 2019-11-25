CRC назначил несоответственных

Шансы России избежать проблем, связанных с обнаруженными Всемирным антидопинговым агентством (WADA) «несоответствиями» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, кажется, стали совсем небольшими. Вопреки обещаниям, WADA задолго до назначенного на 9 декабря исполкома по «российской теме» обнародовало рекомендацию своего Комитета по соответствию (CRC) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она оказалась негативной. CRC предлагает лишить РУСАДА статуса, а лишение, по его мнению, должно повлечь за собой «серьезные последствия», связанные с выполнением положений Международного стандарта по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу. Под такими последствиями зарубежные источники однозначно понимают те, что касаются формата участия России в Олимпиаде 2020 года в Токио.

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало текст рекомендации своего комитета по соответствию по поводу Российского антидопингового агентства. Она была сформулирована CRC по итогам анализа ситуации с обнаруженными «несоответствиями» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы, переданной в январе головной антидопинговой структуре. Тезисы документа, при подготовке которого, как сказано в нем, учитывались отчеты департамента WADA, отвечающего за расследования, мнение независимых экспертов, а также ответы российской стороны на поставленные перед ней вопросы, будут использованы исполкомом агентства на заседании 9 декабря в Париже. Он примет окончательное решение по Российскому антидопинговому агентству. Ранее WADA запустило в его отношении процедуру лишения статуса соответствия.

Рекомендация оказалась негативной. CRC предлагает лишить РУСАДА статуса соответствия за невыполнение «критического условия» и, что примечательно, дополняет это предложение замечанием насчет того, что лишение должно повлечь за собой «серьезные последствия», связанные с реализацией положений вступившего в силу в прошлом году нового Международного стандарта по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу.

WADA не уточнило, что подразумевает под такими последствиями. Однако все зарубежные ресурсы, освещающие «российскую тему», интерпретировали ее однозначно. Insidethegames, комментируя рекомендацию, отметил, что она «увеличивает шансы» отстранения России от участия в ближайшей Олимпиаде: она состоится летом будущего года в Токио. А Bloomberg даже расширил список соревнований, выступление на которых российской команды может оказаться под угрозой: по его версии, в них входят два главных турнира 2022 года — зимние Олимпийские игры в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре. Международный стандарт по соответствию и в самом деле формально наделяет Всемирное антидопинговое агентство возможностью санкционировать отстранение страны от выступления на крупнейших состязаниях.

В случае с рекомендацией CRC примечательно, что она появилась несмотря на то, что еще несколько дней назад WADA настаивало на том, что сохранит ее конфиденциальность вплоть до парижского исполкома. Неожиданная публикация документа совпала с резким ухудшением информационного фона для России в свете ее борьбы за сохранение статуса РУСАДА. Оно было вызвано ЧП в одном из наиболее заметных видов спорта. В конце минувшей недели Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) дисквалифицировала за грубое нарушение антидопингового регламента известного прыгуна в высоту Данила Лысенко, его тренера Евгения Загорулько, а также пятерых функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), включая президента Дмитрия Шляхтина. Господин Шляхтин уже ушел в отставку со своего поста. А Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ в ближайшие дни проведут совещания, посвященные легкоатлетическому инциденту. Причем министр спорта РФ Павел Колобков пояснил, что на совещании его структуры будет рассматриваться вопрос о сохранении у ВФЛА государственной аккредитации — то есть, по сути, о расформировании федерации.

Мнения российских чиновников, задействованных в урегулировании очередного кризиса, насчет того, насколько велики шансы избежать катастрофических проблем, отличаются. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, склонный описывать положение дел как критическое, охарактеризовал ТАСС рекомендацию как «предсказуемую» и соответствующую «юридической логике», добавив, что исполком WADA «в ста процентах случаев» соглашается с позицией Комитета по расследованию. Павел Колобков же в своем заявлении подчеркнул, что та рекомендация, которую дал CRC, «носит предварительный характер», а за рекомендацию «основную» отвечает все-таки исполком Всемирного антидопингового агентства.

Президент ОКР Станислав Поздняков в поисках причин для оптимизма российской стороны обращал в интервью “Ъ” внимание на его состав. Из 12 членов исполкома пятеро представляют олимпийское движение. Между тем глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неоднократно давал понять, что возражает против сверхжесткого наказания для России в виде, например, «тотального» отстранения от Олимпиады и придерживается той точки зрения, что «чистые» спортсмены обязаны быть на нее допущены.

Алексей Доспехов