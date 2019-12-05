Россию хотят вовлечь в перемирие с сектором Газа Появилась информация о проекте ООН по примирению палестинских группировок и Израиля

В Каире обсуждается план по долгосрочному перемирию между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Эта информация появилась в арабских СМИ с указанием, что предложения подготовлены ООН в координации с Катаром и Россией. Однако источники “Ъ” высказали удивление в связи с этими сообщениями, как и публикациями о планируемом визите в Москву лидера «Хамаса» Исмаила Хании.

Встреча главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и генсека «Исламского джихада» Зияда ан-Нахала состоялась в Каире в среду вечером. К политическому руководству в Каире присоединились и представители военных крыльев обоих движений — «Бригад Иззэддина аль-Кассама» и «Сарая аль-Кудс». Помимо двусторонних переговоров, где обсуждалась координация совместных действий и реакции на возможные атаки Израиля на сектор Газа, обе делегации провели отдельные встречи с представителями Управления общей разведки Египта, которые курируют палестинское досье, в том числе вопросы, связанные с договоренностями о прекращении огня с Израилем.

Напомним, что последнее обострение ситуации вокруг сектора Газа случилось 12 ноября, когда Израиль ликвидировал одного из командиров «Исламского джихада». На это последовал немедленный ответ группировки, которая за пару дней выпустила по Израилю около 450 ракет, что вызвало новые атаки со стороны израильской армии. Договоренность о прекращении огня была, как обычно, достигнута при посредничестве Египта. В Каире на момент обсуждения переговоров присутствовал и координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

Сейчас, по данным ряда арабских СМИ, египтяне решили обсудить с приехавшими в Каир палестинцами условия долгосрочного перемирия с Израилем.

Так, палестинская газета «Аль-Кудс» со ссылкой на источники утверждает, что Египет готов представить проект соглашения о прекращении огня, который разработан вместе с координатором ООН и другими заинтересованными сторонами. Израиль уже получил копию документа, и теперь египетские власти предпринимают все возможные усилия, чтобы убедить палестинские группировки принять предложения о пятилетнем перемирии, подготовленные Николаем Младеновым «в координации с Катаром и с ведома России».

При этом сам же «Аль-Кудс» подчеркивает, что его источники сомневаются в установлении долгосрочного перемирия. При этом издание не исключает, что на переговорах в Каире обсуждалась реализация инфраструктурных проектов в секторе Газа. Эту версию подтверждают и другие СМИ.

Официальный представитель «Хамас» Абделатиф аль-Кануа заявил палестинскому агентству SAWA, что на переговорах в Каире речь шла не о долгосрочном перемирии, а об ослаблении блокады сектора Газа со стороны Израиля при египетской и международной поддержке.

До сих пор Израиль шел на уступки палестинцам лишь в обмен на обещания о соблюдении режима прекращения огня. Впрочем, все договоренности держались недолго. Поэтому иллюзий о возможности заключения долгосрочных соглашений ни у кого нет.

Дипломатические источники “Ъ” в Москве отрицают наличие какого-либо плана по долгосрочному перемирию между сектором Газа и Израилем, который бы обсуждался вместе с Николаем Младеновым и Катаром, где шла бы речь о создании механизма контроля за соблюдением палестино-израильских договоренностей с участием России. Такая трактовка плана Младенова звучала в некоторых ближневосточных СМИ, что вызвало удивление в Москве.

Спецкоординатор ООН был в Москве в конце ноября и встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В интервью ТАСС координатор рассказал, что в ходе визита обсуждались три темы: как сообща работать для поддержания международного консенсуса по разрешению палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН, перспектива проведения палестинских выборов и совместная работа по предотвращению очередной кризисной ситуации в секторе Газа. При этом Николай Младенов отметил, что он сейчас концентрируется именно на практических вопросах.

«Ведь если мы можем предотвратить войну и вернуть единство Газе и Западному берегу, это, несомненно, отчасти поможет возвращению сторон конфликта за стол переговоров»,— сказал он. В России также достаточно реалистично смотрят на перспективы ближневосточного урегулирования, ставя текущие проблемы палестинцев в приоритет перед иллюзорными проектами.

При этом Москва всегда утверждала, что перемирие, не говоря уже о мире, должно заключаться между Израилем и властями Палестины, а не между Израилем и сектором Газа.

Но перед этим в любом случае необходимо добиться примирения между палестинцами, в первую очередь «Хамасом» и возглавляемым президентом Палестины Махмудом Аббасом движением «Фатх», которые находятся в состоянии конфликта уже 12 лет. В начале года очередная попытка Москвы добиться успеха на этом направлении окончилась провалом.

На этом фоне источники “Ъ” считают невозможным в ближайшее время посещение России главой политбюро «Хамаса» Исмаилом Ханией.

Накануне турецкое агентство Anadolu сообщило, что господин Хания запросил у властей Египта разрешение на посещение России, Ирана, Турции, Катара, Ливана, Мавритании, Кувейта и Малайзии. Без допуска египетских властей палестинский лидер не может покинуть сектор Газа. С тех пор как пару лет назад Исмаил Хания возглавил политбюро «Хамас», Каир не давал ему разрешения на выезд. Источники “Ъ” сомневаются, что ситуация скоро изменится. Приезд лидера «Хамас» в Москву обсуждается уже год, однако ни разу российская сторона не настаивала на этом визите, скорее не возражала.

В июльском интервью “Ъ” заместитель главы политбюро Муса Абу Марзук, который достаточно частый гость в Москве, сказал, что Россия еще в апреле попросила отложить визит Исмаила Хании на неопределенный срок. До этого господин Абу Марзук называл одной из причин бесконечных переносов визита стремление России к тому, чтобы переговоры лидера «Хамас» в Москве были успешными. То есть от них должен быть реальный результат, который бы перевесил очевидное недовольство этим визитом со стороны израильских властей и президента Палестины.

Марианна Беленькая