Ушаков: по итогам саммита Россия-Африка подпишут пакет из 33 документов

Ожидается, что участники подтвердят значение природного газа для глобальной энергетической безопасности и намерение развивать торговое сотрудничество. Среди приоритетов также названы расширение и диверсификация маршрутов поставок, внедрение современных технологий и сокращение воздействия отрасли на окружающую среду.