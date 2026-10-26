Ушаков: по итогам саммита Россия-Африка подпишут пакет из 33 документов
Участники восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет 27 октября в Москве с участием президента России Владимира Путина, планируют принять Московскую декларацию. В документе намерены закрепить роль государств форума как надежных поставщиков природного газа и обозначить направления дальнейшего сотрудничества, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам господина Ушакова, декларация сейчас проходит заключительный этап согласования в рамках министерской встречи ФСЭГ. Всего по итогам саммита планируется подписать пакет из 33 документов.
Ожидается, что участники подтвердят значение природного газа для глобальной энергетической безопасности и намерение развивать торговое сотрудничество. Среди приоритетов также названы расширение и диверсификация маршрутов поставок, внедрение современных технологий и сокращение воздействия отрасли на окружающую среду.
Кроме того, в декларации предполагается отразить подходы стран форума к формированию справедливых цен на газ, обеспечению предсказуемости стоимости ресурса и снижению волатильности мирового газового рынка.