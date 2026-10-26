ЕС одобрил план Temu по устранению нарушений Закона о цифровых услугах

План Temu состоит в том, чтобы определить лазейки, которыми пользуются мошенники, продающие запрещенные или опасные товары, и ввести четкие критерии для оценки того, насколько ее службы ликвидируют нарушения. Специалисты должны будут проанализировать, не помогают ли сами алгоритмы сайта продвигать и рекламировать незаконные товары.