Теракт прилетел на заре
Налет ВСУ на Воронежскую область привел к жертвам среди мирных жителей
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область 26 октября. Погибли три человека, почти сорок пострадали. Повреждены жилые, коммерческие и промышленные здания, под удар попал пассажирский поезд, в котором футболисты московского «Локомотива» возвращались с очередного матча чемпионата страны. По данным властей, число сбитых над регионом БПЛА — 113 — оказалось рекордным с начала СВО.
Опасность атаки БПЛА в регионе объявили вечером 25 октября в 21:57. Менее чем через час в Воронеже заработали сирены. В 5:47 губернатор Александр Гусев объявил ракетную опасность. Наиболее интенсивная работа средств противовоздушной обороны наблюдалась с 5:50 и продолжалась примерно час. Общий отбой господин Гусев объявил в 8:37. В 13:22, а затем в 14:36 26 октября Александр Гусев вновь сообщал о ракетной опасности, призывая жителей укрыться в помещениях без окон.
В 9:01 губернатор сообщил, что погибли двое мужчин. По словам главы региона, значительное число пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находились в поезде, попавшем под удар в левобережном пригороде. В РЖД уточнили, что на станции Сомово был поврежден вагон фирменного премиального поезда №11 Анапа—Москва. По расписанию 26 октября состав должен был прибыть в Придачу (Воронеж-Южный) в 5:40 и после пятиминутной стоянки продолжить путь в столицу. По сообщению властей, на него упали обломки БПЛА. К 13:57 Минздрав России сообщил о четырех госпитализированных после атаки на состав. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, у остальных — средней тяжести. Этим поездом из Ростова-на-Дону после гостевого матча возвращались футболисты московского «Локомотива». Игроки не пострадали и продолжили путь на автобусе.
После атаки пропало напряжение в контактной сети на участке путей Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж. Движение восстановили к 10:25, всего задержались 18 пассажирских поездов.
По данным губернатора, в Воронеже и области зафиксированы возгорания на нескольких предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
Позднее Минздрав уточнил число пострадавших. По данным ведомства, всего погибли три человека, пострадали 39 человек, среди них — трое детей. В стационарах медицинских учреждений остаются 12 человек, из них трое — в реанимации.
Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что городские и районные службы начали осмотр объектов. Часть факультетов Воронежского госуниверситета перевели на дистант, сообщили “Ъ” в вузе. В колледжах дистанционные занятия организовали для оставшихся дома во время тревоги; прибывшие студенты после отбоя вернулись к очным парам.
Главное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства атаки.
Число задействованных в атаке на регион БПЛА стало для Воронежской области самым большим с начала СВО. По данным властей, было сбито 113 беспилотников. До этого самый массированный налет был совершен 25 сентября этого года: над Воронежем и шестью районами уничтожили 88 дронов.