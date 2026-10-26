Теракт прилетел на заре

В 9:01 губернатор сообщил, что погибли двое мужчин. По словам главы региона, значительное число пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находились в поезде, попавшем под удар в левобережном пригороде. В РЖД уточнили, что на станции Сомово был поврежден вагон фирменного премиального поезда №11 Анапа—Москва. По расписанию 26 октября состав должен был прибыть в Придачу (Воронеж-Южный) в 5:40 и после пятиминутной стоянки продолжить путь в столицу. По сообщению властей, на него упали обломки БПЛА. К 13:57 Минздрав России сообщил о четырех госпитализированных после атаки на состав. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, у остальных — средней тяжести. Этим поездом из Ростова-на-Дону после гостевого матча возвращались футболисты московского «Локомотива». Игроки не пострадали и продолжили путь на автобусе.