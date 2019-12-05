Судьи отказались от идеи наказывать СМИ за критику в публикациях

Введение нормативно-правовых мер против дискредитации судов в окончательной редакции концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы не предусмотрено, сообщил председатель Совета судей, судья Верховного суда (ВС) России Виктор Момотов. Ранее о разработке нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов сообщила газета «Ведомости».

По словам господина Момотова, разработка таких правил и внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ» предполагались только в рабочей версии документа и отражали позицию только некоторых соавторов. «Это не мнение всего судейского сообщества. В окончательной версии документа этих предложений нет. Большинство членов Совета судей учли встречное предложение отклонить эти инициативы»,— сказал господин Момотов (цитата по «Интерфаксу»). Вопросы были исключены, потому что они посягают на конституционные принципы, пояснил глава Совета судей. Он добавил, что судейское сообщество заинтересовано в нормальном диалоге со СМИ, а окончательная редакция концепции появится на сайте Совета судей в течение дня.

Накануне на Совете судей России стало известно, что в скором времени будут утверждены типовые правила поведения посетителей в судах — в частности, как предполагается, будет запрещено появляться в одежде с вызывающими надписями.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Суды встретят по одежке».