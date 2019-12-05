05 декабря, четверг
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Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы. Его обсуждает Совет судей, «Ведомости» ознакомились с проектом.

Среди предлагаемых мер защиты — разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов. Внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ». Также предлагается ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд. Особую актуальность приобрела проблема «скандализации правосудия», говорится в документе.

На Совете судей России также стало известно, что в скором времени будут утверждены типовые правила поведения посетителей в судах, в частности, как предполагается, будет запрещено появляться в одежде с вызывающими надписями.

Российские суды стали реже избирать фигурантам уголовных дел меру пресечения в виде ареста, а уже осужденных — отправлять в колонии, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Одновременно заметно снизилось число уголовных дел, рассмотренных в особом порядке — без изучения материалов дела, в тех случаях, когда подсудимый признал вину.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Суды встретят по одежке».

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