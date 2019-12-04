Суды встретят по одежке

Российские суды стали реже избирать фигурантам уголовных дел меру пресечения в виде ареста, а уже осужденных — отправлять в колонии. Об этом председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил на прошедшем в Москве Совете судей России. Одновременно заметно снизилось число уголовных дел, рассмотренных в особом порядке — без изучения материалов дела, в тех случаях, когда подсудимый признал вину. На заседании также стало известно, что в скором времени будут утверждены типовые правила поведения посетителей в судах, в частности, как предполагается, будет запрещено появляться в одежде с вызывающими надписями.

По словам главы ВС Вячеслава Лебедева, в 2019 году в судейском сообществе произошли серьезные изменения, которые позитивно сказались на его работе. В частности, были расширены полномочия квалификационной коллегии судей, которой дано право рассматривать вопросы о привлечении районных и мировых судей к уголовной ответственности. С октября начали действовать апелляционные и кассационные суды, которые должны обеспечить большую объективность принимаемым решениям.

К положительным тенденциям в судопроизводстве господин Лебедев отнес тот факт, что на протяжении многих лет постоянно снижается число лиц, находящихся в местах лишения свободы: количество отбывающих срок в колониях уменьшилось с 1,06 млн человек в 1999 году до 530 тыс. в 2019 году. Постепенно снижается и число удовлетворенных ходатайств об арестах граждан — в прошлом году их было 85,3 тыс., а в текущем — 70,6 тыс. Кстати, последнему явлению способствовало введение с октября принципа «сплошной кассации». «В течение двух месяцев из рассмотренных 4,7 тыс. жалоб (на аресты.— “Ъ”) было удовлетворено 734 (16%), притом что в первом полугодии, когда такие жалобы рассматривали президиумы судов в порядке выборочной кассации, было удовлетворено лишь 5%»,— отметил председатель ВС. Похожая динамика, по словам докладчика, наблюдалась и при рассмотрении в кассационных судах жалоб по административным делам. «За два месяца там было уже удовлетворено 20% жалоб,— сообщил собравшимся Вячеслав Лебедев,— в то время как за первое полугодие кассационные инстанции удовлетворили лишь 3,4%».

Председатель ВС добавил, что гуманизация судопроизводства в этом вопросе будет продолжена: по его словам, вскоре пленум Верховного суда подготовит постановление о применении меры пресечения и привлечении к уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Еще одно существенное изменение в работе судов заключается в том, что за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% снизилось число приговоров, вынесенных в особом порядке, когда процесс проходит без исследования доказательств сторон. Это объясняется тем, что в ряде случаев суды решают разобраться в обстоятельствах уголовного дела, несмотря на то что в ходе следствия фигурант признал вину. При этом, по словам господина Лебедева, 57% подследственных по-прежнему доверяют этой форме судопроизводства и при признании ими вины просят об особом порядке проведения процесса. Господин Лебедев также отметил, что 16% рассмотренных дел были судами прекращены независимо от признания вины подсудимым.

На заседании также стало известно, что в ближайшее время будут утверждены «Типовые правила пребывания посетителей в судах». По словам главы Совета судей Виктора Момотова, в документе будут указаны лица, имеющие право прохода в суды без личного досмотра (депутаты Госдумы, работники судов, прокуроры и пр.), определены порядок проведения в залах фото- и видеосъемки и даже требования к внешнему виду. В частности, предполагается, что в суды не будет доступа посетителям с вызывающими надписями на одежде.

Одновременно в судах ужесточат требования к безопасности. Как сообщил гендиректор судебного департамента при ВС РФ Александр Гусев, за 11 месяцев этого года в судах было зарегистрировано около 360 происшествий, в том числе два покушения на жизнь и здоровье судей, 29 фактов угроз судьям в связи с осуществлением ими правосудия и даже одно убийство. В результате, по его словам, «меры безопасности были применены в отношении 83 судей».

Алексей Соковнин