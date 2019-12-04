Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан. Они хотят напомнить власти о «красных линиях» перед саммитом в «нормандском формате» (пройдет 9 декабря в Париже). Подписанный текст заявления опубликовал депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий в Facebook.

Под «красными линиями» политики подразумевают «требования украинского народа». Среди них — отказ от компромиссов по политическому устройству государства, европейскому и евроатлантическому курсу страны, а также по крымскому вопросу. Помимо этого лидеры украинских партий призвали не допустить «никаких политических действий» на территории Донбасса, в частности проведения там выборов, а также прекращения судебных процессов против России.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину»,— говорится в заявлении.

Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.

Подробнее о будущей встрече двух президентов — в материале “Ъ FM” «Президенты России и Украины сверят графики».