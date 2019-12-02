Президенты России и Украины сверят графики

Переговоры Владимир Путина и Владимира Зеленского состоятся. В Кремле подтвердили, что два президента намерены лично пообщаться на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Каким именно будет формат переговоров, станет ясно ближе к встрече, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Что ожидают от саммита в «нормандском формате» в России и на Украине? И у какой из сторон больше преимуществ в переговорах? Выяснял Александр Рассохин.

До встречи «нормандской четверки» в Париже ровно неделя. В Кремле тем временем обсуждают формат двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что беседа может занять как 30 минут, так и полтора часа — все будет зависеть от графика работы лидеров. В любом случае разговор будет полезен, подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1» министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных противоречивых заявлений из офиса сам президента Украины Владимир Зеленский видит движение к выполнению минских договоренностей. Здесь зависит все не от нас. Двусторонние отношения сокращали, прерывали транспортное сообщение не мы. И если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, я думаю, за нами не заржавеет».

Предполагается, что на саммите речь в первую очередь пойдет об урегулировании конфликта в Донбассе. Но какие решения там будут приняты, до сих пор непонятно. На Украине звучат предложения поднять не только вопрос прекращения огня на юго-востоке страны, обмена пленными, но и возвращения Крыма, рассказал директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Стороны обмениваются месседжами, которые я расцениваю, как попытку занять более выгодную, высокую переговорную позицию в преддверии самой встречи. Что на этих переговорах можно сделать? “Дорожная карта”, документы, которые могут быть подписаны, пока что не определены до конца. Поэтому продолжается дискуссия, что обсуждать, как обсуждать, насколько каждая из сторон готова к каким-то компромиссам».

На Украине далеко не все согласны с «минскими соглашениями». Националисты, запустившие «Движение сопротивления капитуляции», собираются выйти 9 декабря на акцию у офиса Владимира Зеленского. Они опасаются, что по итогам саммита украинский президент согласится пойти на уступки и предоставить непризнанным республикам особый статус. Эта нестабильность внутри страны бьет по позициям Зеленского на переговорах, подчеркивает политолог Екатерина Кузнецова: «Уровень реальной поддержки предложений Владимира Зеленского, мне кажется, пока оценить достаточно трудно. Россия подходит с более выгодных позиций.

В российском обществе, в отличие от украинского, во всяком случае, на элитном уровне, существует консенсус в отношении решения проблем Донбасса».

При этом Владимир Зеленский якобы настроен оптимистично. По крайней мере, об этом говорят люди из окружения главы государства, рассказал в интервью “Ъ FM” первый президент Украины Леонид Кравчук. Сам он не верит, что на саммите будут приняты поворотные решения: «Важен вопрос статуса Донбасса, выборов там, газовые вопросы. Накопилось очень много пунктов кроме войны в регионе. Я думаю, что там решить это все не удастся, но “дорожную карту”, хотя бы общий рисунок начертить можно было бы».

Помимо мира в Донбассе не решен и газовый вопрос. Москва и Киев никак не могут договориться о новом контракте по транзиту топлива через Украину в Европу. Камень преткновения — объемы поставок и срок действия соглашения. И именно в Париже могут быть приняты принципиальные решения, не исключает киевский политолог Руслан Бортник. Он уверен, что транзитный договор может повлиять на позиции сторон и по «минским соглашениям». «Наличие газового вопроса в переговорной повестке — это большой плюс. В какой-то мере это будет выступать своего рода компенсаторным механизмом для политических переговоров. Особенно если в политической части не будет найден компромисс»,— резюмирует Бортник.

По какому пути пойдет урегулирование конфликта в Донбассе после войны Читать далее

Даже если саммит пройдет без принятия кардинальных решений, именно в Париже состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна ответить на вопрос, стоит ли ждать перелома в непростых российско-украинских отношениях.

По информации СМИ, Киев и непризнанные республики согласовали базовый сценарий обмена пленными по формуле «всех на всех». Предполагается, что он пройдет в формате 250 на 100.