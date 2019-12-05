В Палате представителей США заявили об обоснованности процедуры импичмента Трампа

Председатель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что все три части расследования по импичменту президента Дональда Трампа отвечают имеющимся требованиям. Он «совершенно четко» дал понять, что процедура импичмента правомерна, передает Reuters.

Эксперты по правовым вопросам, вызванные демократами, объявили, что действия господина Трампа подпадают под процедуру импичмента. «Неважно, что президент Трамп чувствовал, что эти расследования были несправедливы по отношению к нему. Важно то, что он использовал свой офис не только для защиты, но и для того, чтобы мешать следователям на каждом шагу»,— заявил господин Надлер.

Ранее доклад по импичменту был одобрен спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США и направлен в юридический комитет. Документ поддержали 13 конгрессменов, против выступили 9.

В докладе утверждается, что Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался «обеспечить иностранное вмешательство», в частности Украины, в выборы президента США в 2020 году. В ходе расследования комитет обнаружил «многочисленные нарушения», говорится в документе.

О процедуре импичмента — в публикации “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».