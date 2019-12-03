Демократы обвинили Трампа в давлении на Украину с целью вмешательства в выборы президента США

Постоянный спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликовал итоговый доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. В нем утверждается, что господин Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался «обеспечить иностранное вмешательство», в частности Украины, в выборы президента США в 2020 году. В ходе расследования Комитет обнаружил «многочисленные нарушения», говорится в документе. В Белом доме заявили, что в докладе не было представлено никаких доказательств вины Дональда Трампа.

В докладе отмечается, что Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена — одного из главных соперников господина Трампа на будущих выборах. Так же он просил провести расследование против его сына Хантера. Чтобы убедить украинского президента, Дональд Трамп пригласил его в Белый дом, а также пообещал военную помощь, которая необходима Киеву. Позднее во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за военную поддержку, на что тот попросил его оказать «услугу» и провести расследование против Байденов. О планах господина Трампа знали некоторые высокопоставленные лица, в числе которых глава администрации президента США Мик Малвани, госсекретарь Майка Помпео и министра энергетики Рик Перри, говорится в документе.

В докладе также отмечается, что Дональд Трамп первый из президентов США, который попытался полностью воспрепятствовать расследованию в рамках процедуры импичмента и ставил под сомнение полномочия Палаты представителей.

«Демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа. Этот отчет отражает не что иное, как их разочарования»,— говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента президента после информации о возможном влиянии Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Глава комитета Палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер на прошлой неделе пригласил господина Трампа на слушания по импичменту 4 декабря.

О процедуре импичмента — в публикации “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».