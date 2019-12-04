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Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса одобрил доклад по импичменту Трампа

Доклад по импичменту президента США Дональда Трампа одобрен спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США и направлен в юридический комитет. Документ поддержали 13 конгрессменов, против выступили 9. Далее доклад будет направлен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, в докладе утверждается, что господин Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался «обеспечить иностранное вмешательство», в частности Украины, в выборы президента США в 2020 году. В ходе расследования комитет обнаружил «многочисленные нарушения», говорится в документе. В Белом доме уже заявили, что в докладе не было представлено никаких доказательств вины Дональда Трампа.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента президента после информации о возможном влиянии Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Глава комитета Палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер на прошлой неделе пригласил господина Трампа на слушания по импичменту 4 декабря.

О процедуре импичмента — в публикации “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».

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