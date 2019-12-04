«Условия, которые нам предлагают, экономически неприемлемы» Россия и Украина пока не договорились о газовых тарифах

Россия и Украина пока далеки от достижения даже предварительных договоренностей по продлению транзитного контракта через Украину, заявил президент России Владимир Путин. К требованию российской стороны о полном обнулении всех судебных требований — в частности, о выплате $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже, добавилось недовольство и высоким уровнем тарифов на транзит, предлагаемый Украиной.

Москву пока не устраивают предложения Киева относительно тарифа на транспортировку газа в Европу с 2020 года — они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас, заявил 4 декабря президент Владимир Путин.

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит... Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция — удастся как-то позиции согласовать»,— заявил Владимир Путин после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Разногласия по уровню тарифа на транзит — не первое препятствие в идущих сейчас консультациях между Россией и Украиной с участием Еврокомиссии. Текущий контракт истекает 1 января 2020 года. Главным условием к его продлению со стороны Москвы стало обнуление судебных требований «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже на $2,6 млрд. Представители «Нафтогаза» не раз назвали это неприемлемым. В ходе консультаций Москва также предложила Киеву закупать 15 млрд кубометров газа в год через прямые контракты — Украина с 2015 года отказалась от прямых закупок российского газа, предпочтя им реверсную схему.

В октябре Украина опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа для России. Так, в 2020–2024 годах при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей тариф может составить $3,21 за 1 тыс. кубометров на 100 км. Тариф на транзит российского газа в 2019 году — $2,61 за 1 тыс. кубометров на 100 км.

С высокой ценой транзита не согласен и глава «Газпрома» Алексей Миллер, подтвердивший, что сохраняется много вопросов относительно матрицы тарифов: «Это очень-очень высокие тарифы — серьезно, значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины».

Тем временем другой проект «Газпрома» «Турецкий поток», который должен помочь монополии снизить зависимость от транзита через Украину, затягивается. Президент РФ заявил, что болгарская сторона сознательно затягивает строительство газопровода через свою территорию.

«Несмотря на многократные заверения и просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это печально и странно ни звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории»,— сказал Владимир Путин. При этом Россия в случае отказа Болгарии от проекта, по словам президента, сможет найти другие варианты поставок газа на юг Европы.

Позднее в эфире телеканала bTV премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что начало строительства газопровода было задержано «из-за проведения обязательных процедур», газопровод строится со скоростью 5 км в день, и господин Борисов надеется, что в 2020 году он уже заработает.

Татьяна Дятел