Теплым отношениям наступит конец

Администрация Сарапула подала иск о расторжении концессионного соглашения с ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) из Пермского края. Причиной этому послужили существенные нарушения условий договора, заявил глава минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин. Сейчас минстрой и администрация Сарапула занимаются поиском ресурсов для передачи теплостей муниципальному предприятию. Гендиректор ГЭК Алексей Колесник, в свою очередь, подчеркнул, что законность условий в договоре еще будет выясняться, да и предоставленные сроки по работам могли привести к отключению тепла в разгар сезона, что недопустимо.

Власти Сарапула обратились в арбитражный суд для расторжения концессионного соглашения с ГЭК. Как сообщил “Ъ-Удмуртия” министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин, иск был подан 2 декабря из-за нарушений компанией условий. По его словам, она должна была инвестировать до 1 декабря 18 млн руб. в строительство теплосетей.

«Нужно понимать, почему мы предпринимаем такие действия. ГЭК работает два года, и за это время они накопили долги на 100 млн руб. перед "Газпром межрегионгаз Ижевск". У нас нет ни одного предприятия, у которого с такой динамикой возникли бы долги, а перспектива накопления долгов ГЭК печальна»,— отметил господин Сурнин.

С февраля 2019 года республиканские власти инициировали совещания по вопросам задолженностей ГЭК. По словам Дмитрия Сурнина, встречи заканчивались обещаниями о снижении будущей задолженности в ближайшее время, но суммы по долгам лишь росли. «Каждый раз идет отсылка к какому-то счастливому будущему, что все сделаем. Нам обещался переход на новую систему сбора платы, не перешли, перешли на другую. "Дайте нам время, мы скоро поменяем систему теплоснабжения, перейдем от центральных котельных к модульным". В общем, все в каком-то светлом будущем. А когда мы возвращаемся к вопросу, что будет происходить сегодня: "Да сейчас оплатим 50 млн руб. долга, ждите, а оплачивают 10–15 млн максимум»,— пояснил министр.

ООО «Губахинская энергетическая компания», зарегистрированное в Перми, с 2018 года является собственником Сарапульской ТЭЦ. Сети отопления и горячего водоснабжения города сначала находились в аренде, а затем перешли в концессию. Собственниками ООО ГЭК являются Алексей Колесник и Надежда Симонова. Выручка по итогам 2018 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,28 млрд руб., чистый убыток — почти 180 млн руб.

Ранее о планах расторгнуть концессионное соглашение заявлял глава Сарапула Александр Ессен. Он отметил,что концессионер получает допсредства, собирает плату за предоставление услуг, ему увеличили тариф на инвестиционную составляющую, однако он не выполняет свои обязанности. По условиям концессии, ГЭК также должна была предоставить банковскую гарантию, но она до сих пор не предоставлена. «На них наложены обеспечительные меры арбитражным судом в силу того,что они не платят за газ. Это ограничение по движению денежных средств. Для того чтобы устранить какую-то крупную аварию, нужны деньги прежде всего. Имея такую ситуацию,что они ограничены в движении средств,они ее просто могут не устранить»,— пояснил господин Ессен. Компания должна была устранить эти нарушения до 1 декабря. В конце октября глава Сарапула ввел режим повышенной готовности из-за долгов ГЭК. Это решение компания попыталась оспорить.

Власти заявляют, что подача иска в разгар отопительного сезона никак не должна сказаться на функционировании системы отопления и горячего водоснабжения. По словам Дмитрия Сурнина, сейчас идет «поиск и наращивание технических и человеческих ресурсов в этой сфере для последующей передачи на обслуживание муниципальным предприятиям». Сарапульская ТЭЦ находится при этом в собственности ГЭК. «Мы знаем о намерениях "Газпром межрегионгаз Ижевск" подать иск о признании ГЭК несостоятельным, это произойдет, наверно, через пару месяцев»,— сказал глава минстроя.

Он добавил, что со стороны Ростехнадзора и всех проверяющих органов проводятся действия по исполнению технических регламентов службами ГЭК, на поставки тепла и горячей воды населению ситуация вокруг концессии сказаться не должна.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с начала 2019 года «Газпром межрегионгаз Ижевск» семь раз подавал иски в суд по взысканию долга с ГЭК. Общая сумма по ним равняется 194,66 млн руб., свыше 70 млн руб. из которых компания выплатила.Сумма задолженности на 1 октября, по данным газовой компании, составляла 105,1 млн руб.

Гендиректор ГЭК Алексей Колесник считает, что ситуация имеет «предвзятый характер», и не видит повода расторгать концессию.

«Предельный срок проведения мероприятий установлен до 2024 года. Следовательно, заявление о нарушении сроков является необоснованным. Также устранить все недостатки к 1 декабря не являлось возможным, так как это привело бы к остановке процесса выработки и поставки тепловой энергии, что является недопустимым в период отопительного сезона»,— пояснил господин Колесник.

По его словам, ГЭК обеспечивает тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения 75% потребителей Сарапула. Основные инвестиции в ее децентрализацию и модернизацию компания планировала начать в следующем году. Он также добавил, что у компании есть резервные финансовые возможности на все случаи непредвиденных аварийных ситуаций. Аварийный запас был проверен Ростехнадзором и администрацией Сарапула.

Юлия Вахрушева