Власти Сарапула намерены обратиться в суд для разрыва концессии с ГЭК из-за проблем в теплоснабжении

Власти Сарапула хотят обратиться в суд для разрыва концессии с ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) в случае, если концессионер до 1 декабря не устранит выявленные в его работе недостатки в теплоснабжении города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Сарапула Александра Ессена.

«Если они (недостатки – “Ъ-Удмуртия” ) не будут устранены — а сегодня уже 21-е число, и мы не видим, что что-то меняется, — мы будем вынуждены идти в суд и расторгать концессию, и забирать сети обратно»,— заявил господин Ессен.

Он уточнил, что ГЭК не выполнила условия концессии, не вложив 18 млн руб. в теплосети. Также глава города отметил, что концессионер получает допсредства, собирает плату за предоставление услуг. Кроме того, ему увеличили тариф на инвестиционную составляющую, однако он не выполняет свои обязанности.

Александр Ессен добавил, что по условиям концессии ГЭК также должна была предоставить банковскую гарантию, но она до сих пор не предоставлена. «На них наложены обеспечительные меры арбитражным судом в силу того, что они не платят за газ. Это ограничение по движению денежных средств. Для того, чтобы устранить какую-то крупную аварию, нужны деньги, прежде всего. Имея такую ситуацию, что они ограничены в движении средств, они ее просто могут не устранить»,— пояснил господин Ессен, подчеркнул, что сети города уже не новые.

По его словам, это стало основной причиной введения в городе режима повышенной готовности. Также глава города добавил, что в курсе попыток ГЭК отменить введение этого режима, отметив, что «это его право». «Пока не изменится ситуация, мы его отменять не будем. Мы вошли в зимний период, и если что-то произойдет, то это уже угрозу жизни и здоровью граждан может составлять»,— сказал глава Сарапула.

Напомним, что 25 октября Александр Ессен подписал постановление о вводе режима повышенной готовности на территории города из-за долгов ГЭК. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания ГЭК банкротом. Сумма задолженности, по данным газовой компании, на тот момент составляла 115 млн руб. В результате отопительный сезон в Сарапуле оказался под угрозой, а прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ. В начале ноября стало известно о том, что ГЭК обратилась в городскую администрацию с намерением оспорить введение режима повышенной готовности к отопительному сезону.