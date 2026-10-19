МВД дало рекомендации на случай передачи данных банковской карты мошенникам
В МВД составили алгоритм действий при переводе денег мошенникам или передаче им данных банковской карты. В беседе с ТАСС представитель ведомства подчеркнул, что нельзя переводить мошенникам дополнительные деньги для возврата уже похищенных средств.
Если деньги уже переведены или данные карты раскрыты, рекомендуется как можно быстрее прекратить общение с мошенниками, связаться с банком и сообщить о подозрительной операции. Также следует скорее заблокировать карту и доступ к счету.
Если есть основания считать данные скомпрометированными, МВД советует сохранить переписку с мошенниками, их номера телефонов, чеки, скриншоты и записи разговоров, а затем обратиться в полицию. При возможной передаче паролей от аккаунтов рекомендуется срочно сменить пароли.