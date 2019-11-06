ГЭК оспаривает введение режима повышенной готовности к отопительному сезону в Сарапуле

Концессионер теплосетей Сарапула ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) обратилась в городскую администрацию с намерением оспорить введение режима повышенной готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Алексея Колесника.

«Мы оспариваем сейчас введение режима повышенной готовности. Также написали запрос в прокуратуру, чтобы разъяснили, насколько это адекватно. Следующие шаги, наверное, будут — если этого (отмены режима — “Ъ”) не будет сделано, будем обращаться в судебные органы»,— заявил господин Колесник. Он указал, что обозначенная ситуация не является риском для проведения отопительного сезона.

Напомним, что 25 октября глава Сарапула Александр Ессен подписал постановление о вводе режима повышенной готовности на территории города из-за долгов ГЭК. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания ГЭК банкротом. Сумма задолженности, по данным газовой компании, на тот момент составляла 115 млн руб. В результате отопительный сезон в Сарапуле оказался под угрозой, а прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ.