Чем известна Ирина Окладникова

В федеральном министерстве занимала должности советника, ведущего советника, заместителя начальника и начальника отдела. В сентябре 2016 года стала заместителем директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики. С июля 2018 года исполняла обязанности руководителя департамента, в ноябре того же года возглавила его. В июле 2020 года назначена заместителем министра финансов.