Чем известна Ирина Окладникова
Ирина Окладникова станет новой главой аппарата правительства
19 октября заместителем председателя правительства—руководителем аппарата правительства была предложена Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра финансов. Она сменит Дмитрия Григоренко. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.
Окладникова Ирина Андреевна родилась 3 ноября 1984 года в Красноярске. В 2006 году окончила Красноярский государственный университет по специальности «мировая экономика», в 2014 году получила юридическое образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В 2005–2012 годах работала в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Затем перешла в Минфин России, в отдел промышленности гражданского назначения.
В федеральном министерстве занимала должности советника, ведущего советника, заместителя начальника и начальника отдела. В сентябре 2016 года стала заместителем директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики. С июля 2018 года исполняла обязанности руководителя департамента, в ноябре того же года возглавила его. В июле 2020 года назначена заместителем министра финансов.
25 июня 2024 года стала первым заместителем министра финансов Антона Силуанова. На этой должности сменила Леонида Горнина, перешедшего в Минобороны.
В качестве первого замминистра курировала организацию бюджетного процесса и отчетность, подготовку проекта федерального бюджета и отчета о его исполнении, финансовое обеспечение ряда отраслей экономики, а также развитие государственной системы управления общественными финансами.