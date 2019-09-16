Жмут на газ

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания банкротом ООО «Губахинская энергетическая компания», которая является собственником ТЭЦ и концессионером по теплосетям и ГВС в Сарапуле. Сумма задолженности, по данным газовой компании, составляет 115 млн руб. Гендиректор ГЭК Алексей Колесник считает, что для объявления компании банкротом оснований никаких нет. Причиной образовавшейся задолженности по газу он назвал снижение выплат ТСЖ. Эксперты предполагают, что вероятность банкротства ГЭК сведена к минимуму, и дело завершится мировым соглашением.

Сообщение о намерении ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» обратиться в суд с заявлением о признании зарегистрированной в Перми Губахинской энергетической компании (ГЭК) банкротом появилось в Едином реестре сведений о банкротстве. Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с наличием дебиторской задолженностью ГЭК за потребленные ресурсы перед «Газпром межрегионгаз Ижевск» за период с февраля 2018 года по август 2019 года составляет 115 млн руб.

«Естественно, возможно мирное урегулирование ситуации при условии, что будут предприняты действия по погашению задолженности. Мы очень высоко оцениваем риски в данном случае. Сейчас у нас уже все просужено и арбитражные суды все решения приняли в пользу "Газпром межрегионгаз Ижевск"»,— указал советник гендиректора компании Алексей Ковырзин.





Ранее о том, что «Газпром межрегионгаз Ижевск» может пойти на такой шаг сообщал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин. До этого в отношении пермской компании не было инициировано каких-либо дел о банкротстве.

ООО «Губахинская энергетическая компания», зарегистрированное в Перми, с 2018 года является собственником Сарапульской ТЭЦ. Сети отопления и горячего водоснабжения города сначала находились в аренде, а затем перешли в концессию. Собственниками ООО ГЭК являются Алексей Колесник и Надежда Симонова. Выручка по итогам 2018 года по данным «Спарк-Интерфакс» составила 1,28 млрд руб., чистый убыток — почти 180 млн руб.

По словам гендиректора ГЭК Алексея Колесника, «Газпром межрегионгаз Ижевск» еще не уведомил собственника о планах подать иск.

«Оснований для банкротства нет. Поводом может стать лишь просуженное решение суда с глубиной задолженности. У нас таковых не имеется, сейчас все рассматривается в первой инстанции или находится на апелляции»,— рассказал господин Колесник.

Он добавил, что информация, предоставленная пресс-службой «Газпром межрегионгаз Ижевск» о том, что ГЭК не платит с февраля 2018 года является недостоверной, при этом он не смог назвать текущий объем задолженности и ее глубину, т.к. идут перечисления, и сумма постоянно меняется. «Это просто кассовый разрыв, который равен двум-трем месяцам в среднем. Это не критичная ситуация, вполне естественная. Мы работаем над уровнем сборов. Сборы провалились этим летом, сейчас работаем с правоохранительными органами над выяснением причин неплатежей со стороны ТСЖ»,— рассказал господин Колесник.

3 сентября он подтверждал “Ъ-Удмуртия” сумму задолженности в 115 млн руб., при этом долг со стороны жителей Сарапула за потребленные ресурсы на начало августа, по его словам, составлял 142 млн руб.

Историю с заявлением о банкротстве он считает «давлением» и попыткой «Газпром межрегионгаз Ижевск» «понудить к каким-то действиям». «Не исключаю, что они могут начать вести рейдерский захват всего сарапульского теплового узла, у них сейчас есть дочерняя структура "Сарапултеплоэнерго"»,— предположил гендиректор ГЭК.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с начала 2019 года «Газпром межрегионгаз Ижевск» семь раз подавал иски в суд по взысканию долга с ГЭК. Общая сумма по ним равняется 194,66 млн руб., свыше 70 млн руб. из которых компания выплатила.

Ранее прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями со стороны ГЭК. По мнению надзорного органа, компания по своему усмотрению распорядилась средствами жителей Сарапула, допустив при этом образование долга за газ на сумму свыше 100 млн руб.

Эксперты считают, что долги «ГЭК» перед «Газпром межрегионгаз Ижевск» высоки и инициирование процедуры банкротства станет одним из способов принудительного исполнения решения суда о взыскании задолженности. «В случае подачи заявления о банкротстве, скорее всего, будет введена процедура наблюдения. В наблюдении компания сможет продолжить функционировать, получив условную отсрочку по погашению задолженности до окончания процедуры»,— рассказал юрист компании BMS LawFirm Владимир Шалаев.

По его мнению, учитывая социальную значимость предприятия, вряд ли будет введено конкурсное производство и реализация имущества должника. «Предположу, что стороны смогут закончить дело о банкротстве заключением мирового соглашения. Не исключено, что регион предоставит гарантии для снятия социальной напряженности»,— заключил господин Шалаев.

Юлия Вахрушева