Французские народные пенсии и пляски

Завтра во Франции начнется масштабная забастовка транспортников, направленная против задуманной правительством пенсионной реформы. К транспортникам уже присоединились энергетики, учителя и работники больниц — все, кто сомневается в своей обеспеченной старости. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Завтра, 5 декабря, во Франции встанут поезда дальнего следования TGV и пригородные TER. Из десяти скоростных TGV останется один, наполовину сокращены рейсы Eurostar, на две трети — Talys, единственный дневной поезд Lyria отправится в Швейцарию, не будет маршрутов в Италию, Германию, Испанию. Авиакомпании также сокращают рейсы — Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% рейсов «средней протяженности».
Причина забастовки — пенсионная реформа, обещанная президентом Эмманюэлем Макроном в предвыборной программе. Французский президент, в отличие от своих предшественников, старается программы придерживаться, хотя выполнение многих ее пунктов натолкнулось год назад на сопротивление «желтых жилетов».
Власти уверяют, что большинство выиграет от новой системы, но одни оппоненты считают, что они-то окажутся среди того меньшинства, которое проиграет, а остальные вообще проникнуты скепсисом по отношению к правительству, про которое с самого начала президентства Макрона постоянно (и часто несправедливо) говорят, что оно «делает уступки только буржуям».
Направления пенсионной реформы пока обозначены лишь эскизно. Ее обсуждение отложили до конца муниципальных выборов в марте будущего года, что только усилило подозрения. Главным параметром назначения должна стать продолжительность работы. Правительство обещает сохранить разрешенный возраст выхода на пенсию в 62 года, но предлагает желающим поработать до 64-х и дольше, получив в обмен денежные преимущества.
Опросы показывают, что 76% французов выступают за реформу пенсии и 61% полностью согласны с необходимостью упразднения ее специальных режимов. Но почти 40% несогласных — это тоже большая сила, которая в эти декабрьские дни окажется на улицах французских городов. Выступят именно те, кто имеет право на спецрежим и не намерен от него отказываться. Таких и правда много — в их числе работники Парижской оперы (но едва ли танцовщики и певцы выйдут на улицы) и, кстати, работники госбанка, которых мы явно тоже не увидим в рядах забастовщиков
С их одобрением солидарно (что происходит в последнее время все чаще), хотя и с разных флангов выступили Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. Глава «Непокоренной Франции» обратился к протестующим со словами «Интернационала»: «Вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо» и пообещал: «Пока вы будете баранами, вас будут стричь», а председатель «Национального объединения» призвала «выразить свое несогласие с этой пенсионной реформой». «Я поддерживаю забастовку»,— заявила она.
С одобрением встретили акцию и «желтые жилеты». Еще в начале ноября, собравшись в Монпелье на «Ассамблею ассамблей», они решили присоединиться к демонстрациям 5 декабря. Если в свое время они считали профсоюзы «вчерашним днем», то теперь, ослабев и почти сойдя на нет, сочли за благо прислониться к рабочему движению.
Власти опасаются беспорядков, которые могут произойти во время завтрашней демонстрации в Париже. Владельцам магазинов и кафе, находящихся на маршруте шествия от Северного вокзала к площади Нации, предписано закрыть витрины и разобрать террасы, чтобы не дать в руки возможным погромщикам опасных предметов. Порядок в столице будут обеспечивать 5500 полицейских.
«Мы понимаем риск. Мы знаем, что Black bloc и радикальные "желтые жилеты" решили присоединиться к демонстрантам в Париже»,— сказал глава МВД Кристоф Кастанер.
Среди обладателей льготных «специальных режимов» есть и полицейские. Но, когда другие бастуют, у них становится больше работы. Точно так же и «желтые жилеты», желающие завтра явиться в Париж и лично засвидетельствовать поддержку, не раз вспомнят по пути недобрым словом работников общественного транспорта.
Завтра, 5 декабря, в Париже пройдет масштабная забастовка транспортников. Практически прекратится движение поездов дальнего следования и пригородных электричек. Авиакомпании также сокращают рейсы — Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% рейсов «средней протяженности».
Уже с сегодняшнего вечера будет резко сокращено движение поездов RER между городом и аэропортами, в минимальном объеме (один поезд из двух или трех) оно сохранится лишь утром 6:30–9:30 и вечером 17:00–20:00. Рассчитывать лучше на такси и автобусы, причем рейсовые, идущие от окраинных станций метро, которые также будут работать по сокращенному графику (один автобус из трех).
Ожидается, что продолжат работу автобусы четырех аэропортовых линий, связывающих аэропорты Шарль-де-Голль и Орли с Парижем и наоборот. Также сохранятся автобусы OrlyBus из/в Орли (с конечной остановкой у станции метро Данфер-Рошро) и RoissyBus (с конечной у станции метро Опера).
Такси будут работать по обычному графику и по обычным ценам. Однако, чтобы не опоздать на самолет, стоит заранее готовиться к пробкам вокруг Парижа, особенно в часы пик. В прошлые забастовки они растягивались до 380 км.
В городе по нормальному графику будут работать только полностью автоматизированные линии метро 1 и 14. Линии 4,7 и 9 также будут работать лишь утром и вечером, все остальные станции метро будут закрыты в течение всего дня. На городские маршруты выйдет лишь один автобус из трех.
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