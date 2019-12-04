Французские народные пенсии и пляски

Завтра во Франции начнется масштабная забастовка транспортников, направленная против задуманной правительством пенсионной реформы. К транспортникам уже присоединились энергетики, учителя и работники больниц — все, кто сомневается в своей обеспеченной старости. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Завтра, 5 декабря, во Франции встанут поезда дальнего следования TGV и пригородные TER. Из десяти скоростных TGV останется один, наполовину сокращены рейсы Eurostar, на две трети — Talys, единственный дневной поезд Lyria отправится в Швейцарию, не будет маршрутов в Италию, Германию, Испанию. Авиакомпании также сокращают рейсы — Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% рейсов «средней протяженности».

Причина забастовки — пенсионная реформа, обещанная президентом Эмманюэлем Макроном в предвыборной программе. Французский президент, в отличие от своих предшественников, старается программы придерживаться, хотя выполнение многих ее пунктов натолкнулось год назад на сопротивление «желтых жилетов».

Проект правительства заключается в том, чтобы ввести единую систему начисления пенсии вместо существующих сейчас 42 специальных режимов, которые в течение ХХ века выторговывали себе представители разных социальных слоев и профессий.

Власти уверяют, что большинство выиграет от новой системы, но одни оппоненты считают, что они-то окажутся среди того меньшинства, которое проиграет, а остальные вообще проникнуты скепсисом по отношению к правительству, про которое с самого начала президентства Макрона постоянно (и часто несправедливо) говорят, что оно «делает уступки только буржуям».

Направления пенсионной реформы пока обозначены лишь эскизно. Ее обсуждение отложили до конца муниципальных выборов в марте будущего года, что только усилило подозрения. Главным параметром назначения должна стать продолжительность работы. Правительство обещает сохранить разрешенный возраст выхода на пенсию в 62 года, но предлагает желающим поработать до 64-х и дольше, получив в обмен денежные преимущества.

Президент пообещал повышение минимальной пенсии до €1000 против нынешних €868. Также обещали, что никого из сегодняшних пенсионеров реформа не коснется, положение их не ухудшится и льготы останутся с ними.

Опросы показывают, что 76% французов выступают за реформу пенсии и 61% полностью согласны с необходимостью упразднения ее специальных режимов. Но почти 40% несогласных — это тоже большая сила, которая в эти декабрьские дни окажется на улицах французских городов. Выступят именно те, кто имеет право на спецрежим и не намерен от него отказываться. Таких и правда много — в их числе работники Парижской оперы (но едва ли танцовщики и певцы выйдут на улицы) и, кстати, работники госбанка, которых мы явно тоже не увидим в рядах забастовщиков

Профсоюзы говорят, что, если 24 года назад им удалось 22-дневной забастовкой заставить правительство Жака Ширака отказаться от планов реформировать систему, то почему бы не повторить этот опыт.

С их одобрением солидарно (что происходит в последнее время все чаще), хотя и с разных флангов выступили Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. Глава «Непокоренной Франции» обратился к протестующим со словами «Интернационала»: «Вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо» и пообещал: «Пока вы будете баранами, вас будут стричь», а председатель «Национального объединения» призвала «выразить свое несогласие с этой пенсионной реформой». «Я поддерживаю забастовку»,— заявила она.

С одобрением встретили акцию и «желтые жилеты». Еще в начале ноября, собравшись в Монпелье на «Ассамблею ассамблей», они решили присоединиться к демонстрациям 5 декабря. Если в свое время они считали профсоюзы «вчерашним днем», то теперь, ослабев и почти сойдя на нет, сочли за благо прислониться к рабочему движению.

Власти опасаются беспорядков, которые могут произойти во время завтрашней демонстрации в Париже. Владельцам магазинов и кафе, находящихся на маршруте шествия от Северного вокзала к площади Нации, предписано закрыть витрины и разобрать террасы, чтобы не дать в руки возможным погромщикам опасных предметов. Порядок в столице будут обеспечивать 5500 полицейских.

«Мы понимаем риск. Мы знаем, что Black bloc и радикальные "желтые жилеты" решили присоединиться к демонстрантам в Париже»,— сказал глава МВД Кристоф Кастанер.

Среди обладателей льготных «специальных режимов» есть и полицейские. Но, когда другие бастуют, у них становится больше работы. Точно так же и «желтые жилеты», желающие завтра явиться в Париж и лично засвидетельствовать поддержку, не раз вспомнят по пути недобрым словом работников общественного транспорта.