«Желтые жилеты» стали национальным наследием

Субботняя, 45-я демонстрация «желтых жилетов» в Париже, на которую организаторы возлагали большие надежды, провалилась. Не удалась и их попытка примкнуть к двум другим проходившим в этот же день демонстрациям — «Маршу за климат и социальную справедливость» и против пенсионной реформы. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

«Желтые жилеты» активно пугали столицу, обещая последний и решительный 45-й бой. Сторонников собирали под лозунгом «Историческая мобилизация. Вся Франция в Париже». Полиция опасалась сопутствующих «жилетам» ультралевых боевиков black blocs и аполитичных погромщиков, приходящих на демонстрацию в надежде заняться грабежом. Владельцы магазинов вокруг Елисейских полей забивали окна, жалуясь журналистам, что каждый выходной стоит им по €5 тыс. на магазин. Я сохранил комментарий к одной из таких статей в интернете: «€5 тыс. за субботу? Помповое ружье стоит дешевле». Этот комментарий потом быстро стерли.

Протестующие же обменивались в сети идеями ворваться в государственные учреждения и показать власти фунт лиха.

Дело в том, что в эти выходные в Париже проходят Дни национального наследия. Министерства, государственные дворцы, музеи, памятники открывают двери для посетителей. Традиционно доступен даже Елисейский дворец, где президент Франции не то чтобы стоит у входа, но нет-нет да выходит к гостям. Эмманюэль Макрон отказался последовать советам своей охраны и почти ничего не изменил в привычном порядке. Единственное — желающие прийти к нему в гости должны были это сделать, записавшись в сети, а не в порядке живой очереди. Тем не менее некоторые памятники (Гран пале, Триумфальную арку, часть министерств) закрыли. Президент Макрон выступил с призывом к демонстрантам не портить Дни наследия, но прямых запретов массовых акций не последовало. В конце концов, уличная революционность — такое же наследие французской истории.

«Желтые жилеты», прибыв в столицу утром, тут же попытались устроить стихийный марш на Елисейских полях. Полиция не позволила им это сделать, поскольку после скандалов прошлых суббот улица закрыта для демонстраций. Протестующим осталось только разбрестись с песнями по городу, примыкая к другим манифестантам. Таких было две, и желтых жилетов на их участниках почти не было видно.

Профсоюзы под красными флагами Force ouvriere (Всеобщая конфедерация труда) устроили марш на Монпарнасе против пенсионной реформы. По собственным оценкам, они собрали 15 тыс. человек, полиция говорит о 10 тыс. Более многочисленным оказался «Марш за климат и социальную справедливость», в котором участвовало около 15 тыс. человек. Впрочем, по сравнению с более чем двухсоттысячным маршем экологов в Берлине, это едва ли можно назвать большим успехом.

Марш «зеленых», начавшийся в 14 часов, сначала проходил мирно, однако полчаса спустя в первых рядах демонстрантов появились одетые в черное «ультра», которые начали строить баррикады, бить стекла и поджигать мусорные баки.

На этот раз семь с половиной тыс. мобилизованных для охраны спокойствия в столице полицейских сумели остановить насилие. Парижская префектура применила новую тактику: 180 мотоциклистов составили мобильный отряд, который быстро перемещался по городу, вступая в действие повсюду, где появлялись погромщики.

Ни в одной из точек black blocs не удалось продержаться дольше нескольких минут: зачинщиков арестовывали, баррикады разбирали. В течение дня полицейским не пришлось прибегать ни к водометам, ни к резиновым пулям, хотя слезоточивого газа они не жалели. К концу дня было задержано 163 человека. 99 из них арестованы, 395 оштрафованы.

Погромщики выбрали для своего театрального появления именно «Марш за климат», что стало явным признаком изменения цветов демонстраций.

Как и всякие паразиты, которые питаются живой кровью, «черные» ультрас отвалились от исхудавших «желтых жилетов» и присосались к набирающим силу «зеленым». Но стычки с полицией изрядно подпортили марш. Экологи разошлись, проклиная полицейское насилие и точно так же, как недавно «желтые жилеты», демонстративно не замечая внедряющихся в их собственные ряды погромщиков. К концу дня на площади Бастилии остались только самые упорные защитники окружающей среды, которая сегодня в Париже обещает пролиться дождем.